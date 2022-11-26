Лукас Эрнандес хотел завершить карьеру после разрыва связок

Защитник «Баварии» и сборной Франции Лукас Эрнандес тяжело воспринял разрыв крестообразных связок колена, который он получил в матче чемпионата мира в Катаре против Австралии (4:1).

Эта травма стала уже далеко не первой в карьере Эрнандеса. По информации французских СМИ, защитник даже хотел завершить свою карьеру.

Свое решение он изменил лишь после того, как успешно перенес операцию. Она состоялась в австрийском Инсбруке.