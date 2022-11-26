Чемпионат мира26 ноября 2022, 15:04 |
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Лукас Эрнандес хотел завершить карьеру после разрыва связок
Защитник сборной Франции тяжело воспринял свою травму
26 ноября 2022, 15:04 |
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Защитник «Баварии» и сборной Франции Лукас Эрнандес тяжело воспринял разрыв крестообразных связок колена, который он получил в матче чемпионата мира в Катаре против Австралии (4:1).
Эта травма стала уже далеко не первой в карьере Эрнандеса. По информации французских СМИ, защитник даже хотел завершить свою карьеру.
Свое решение он изменил лишь после того, как успешно перенес операцию. Она состоялась в австрийском Инсбруке.
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