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  4. Лукас Эрнандес хотел завершить карьеру после разрыва связок
Чемпионат мира
26 ноября 2022, 15:04 |
97
0

Лукас Эрнандес хотел завершить карьеру после разрыва связок

Защитник сборной Франции тяжело воспринял свою травму

26 ноября 2022, 15:04 |
97
0
Лукас Эрнандес хотел завершить карьеру после разрыва связок
Getty Images/Global Images Ukraine. Лукас Эрнандес

Защитник «Баварии» и сборной Франции Лукас Эрнандес тяжело воспринял разрыв крестообразных связок колена, который он получил в матче чемпионата мира в Катаре против Австралии (4:1).

Эта травма стала уже далеко не первой в карьере Эрнандеса. По информации французских СМИ, защитник даже хотел завершить свою карьеру.

Свое решение он изменил лишь после того, как успешно перенес операцию. Она состоялась в австрийском Инсбруке.

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Источник L'Equipe
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