Австралия одержала третью в истории победу на чемпионатах мира

Сегодня сборная Австралии во втором туре чемпионата мира 2022 года минимально обыграла Тунис – 1:0. Для австралийцев эта победа стала лишь третьей в истории на чемпионатах мира.

Предыдущие две были одержаны в 2006 и 2010 годах соответственно. В 2006 году австралийцы обыграли 3:1 Японию, а в 2010-м – Сербию со счетом 2:1.

Сборная Австралии принимает участие в чемпионатах мира в шестой раз в истории и в пятый раз подряд. Команда дебютировала на мундиалях в 1974 году.