Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Австралия одержала третью в истории победу на чемпионатах мира
Чемпионат мира
26 ноября 2022, 14:47 |
149
0

Австралия одержала третью в истории победу на чемпионатах мира

Предыдущая датирована еще 2010 годом

26 ноября 2022, 14:47 |
149
0
Австралия одержала третью в истории победу на чемпионатах мира
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня сборная Австралии во втором туре чемпионата мира 2022 года минимально обыграла Тунис – 1:0. Для австралийцев эта победа стала лишь третьей в истории на чемпионатах мира.

Предыдущие две были одержаны в 2006 и 2010 годах соответственно. В 2006 году австралийцы обыграли 3:1 Японию, а в 2010-м – Сербию со счетом 2:1.

Сборная Австралии принимает участие в чемпионатах мира в шестой раз в истории и в пятый раз подряд. Команда дебютировала на мундиалях в 1974 году.

По теме:
Французы всегда ставят свои амбиции выше футбола и поэтому проигрывают
Тунис – Австралия – 0:1. Видео гола и обзор матча
Польша – Саудовская Аравия. Левандовски выйдет в старте
сборная Австралии по футболу сборная Туниса по футболу Тунис - Австралия ЧМ-2022 по футболу цифры и факты
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

32 таланта до 23 лет, которые могут блеснуть на ЧМ-2022
Футбол | 26 ноября 2022, 09:16 2
32 таланта до 23 лет, которые могут блеснуть на ЧМ-2022
32 таланта до 23 лет, которые могут блеснуть на ЧМ-2022

Блогер Sport.ua – о главных молодых талантах турнира

ФОТО. Вернулся? Нигерийский легионер Динамо тренируется с командой
Футбол | 25 ноября 2022, 20:35 0
ФОТО. Вернулся? Нигерийский легионер Динамо тренируется с командой
ФОТО. Вернулся? Нигерийский легионер Динамо тренируется с командой

Бенито провел тренировку с киевским клубом

ВИДЕО. Австралия открыла счет в матче с Тунисом
Футбол | 26.11.2022, 12:34
ВИДЕО. Австралия открыла счет в матче с Тунисом
ВИДЕО. Австралия открыла счет в матче с Тунисом
Они бы боролись за медали: эксклюзивная сборная, не попавшая на ЧМ-2022
Футбол | 26.11.2022, 10:10
Они бы боролись за медали: эксклюзивная сборная, не попавшая на ЧМ-2022
Они бы боролись за медали: эксклюзивная сборная, не попавшая на ЧМ-2022
Футболистам Саудовской Аравии подарили машины за победу над Аргентиной
Футбол | 25.11.2022, 17:21
Футболистам Саудовской Аравии подарили машины за победу над Аргентиной
Футболистам Саудовской Аравии подарили машины за победу над Аргентиной
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Футбольный агент: «Во время ракетной атаки игроки Динамо упали на лед»
Футбольный агент: «Во время ракетной атаки игроки Динамо упали на лед»
24.11.2022, 19:07 4
Футбол
Бекхэм готов купить Манчестер Юнайтед
Бекхэм готов купить Манчестер Юнайтед
24.11.2022, 11:35
Футбол
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Хорошо, что у нас только два братских народа»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Хорошо, что у нас только два братских народа»
25.11.2022, 13:42 8
Футбол
Уэльс – Иран – 0:2. Видео голов и обзор матча
Уэльс – Иран – 0:2. Видео голов и обзор матча
25.11.2022, 14:00
Футбол
ЗЕЛЕНСКИЙ обвинил Виталия Кличко: «Профанацию никто не простит»
ЗЕЛЕНСКИЙ обвинил Виталия Кличко: «Профанацию никто не простит»
26.11.2022, 03:59 25
Война
Сборная Нидерландов установила свой антирекорд на ЧМ
Сборная Нидерландов установила свой антирекорд на ЧМ
25.11.2022, 21:40
Футбол
ФОТО. Марта Костюк в черном платье очаровала Дубай
ФОТО. Марта Костюк в черном платье очаровала Дубай
25.11.2022, 07:41
Теннис
лукашенко пригрозил полным уничтожением Украины
лукашенко пригрозил полным уничтожением Украины
24.11.2022, 12:55 15
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности