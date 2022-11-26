Польша – Саудовская Аравия. Левандовски выйдет в старте
Стали известны составы команд на матч
Сегодня, 26 ноября, сборная Польши во втором туре чемпионата мира 2022 года в группе С сыграет с Саудовской Аравией. Начало матча – в 15:00 по Киеву. Арбитр матча – Вилтон Сампайо из Бразилии.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
Польша: Щенсны, Кэш, Кивиор, Глик, Берешиньски, Белик, Крыховяк, Зелиньски, Франковски, Милик, Левандовски
Саудовская Аравия: Аловаис, Аламри, Альбулайхи, Альбурайк, Альмалки, Альбрикан, Альдавсари, Альшехри, Абдулхамид, Альнаджи, Канно
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