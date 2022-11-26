Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Польша – Саудовская Аравия. Левандовски выйдет в старте
Чемпионат мира
26 ноября 2022, 14:14 |
266
2

Польша – Саудовская Аравия. Левандовски выйдет в старте

Стали известны составы команд на матч

26 ноября 2022, 14:14 |
266
2
Польша – Саудовская Аравия. Левандовски выйдет в старте
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 26 ноября, сборная Польши во втором туре чемпионата мира 2022 года в группе С сыграет с Саудовской Аравией. Начало матча – в 15:00 по Киеву. Арбитр матча – Вилтон Сампайо из Бразилии.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

Польша: Щенсны, Кэш, Кивиор, Глик, Берешиньски, Белик, Крыховяк, Зелиньски, Франковски, Милик, Левандовски

Саудовская Аравия: Аловаис, Аламри, Альбулайхи, Альбурайк, Альмалки, Альбрикан, Альдавсари, Альшехри, Абдулхамид, Альнаджи, Канно

По теме:
Польша - Саудовская Аравия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Французы всегда ставят свои амбиции выше футбола и поэтому проигрывают
Австралия одержала третью в истории победу на чемпионатах мира
сборная Польши по футболу сборная Саудовской Аравии по футболу Польша - Саудовская Аравия ЧМ-2022 по футболу стартовые составы
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник ФИФА
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Криштиану Роналду интересен бразильскому клубу
Футбол | 26 ноября 2022, 10:24 1
Криштиану Роналду интересен бразильскому клубу
Криштиану Роналду интересен бразильскому клубу

«Фламенго» интересуется форвардом сборной Португалии

Позор УАФ? Два украинских арбитра не получат статус арбитров ФИФА
Футбол | 25 ноября 2022, 17:37 9
Позор УАФ? Два украинских арбитра не получат статус арбитров ФИФА
Позор УАФ? Два украинских арбитра не получат статус арбитров ФИФА

Андрей Коваленко и Александр Шандор второй год подряд не сдали тест по английскому языку

Команда ноль-ноль. Сборная Англии установила на ЧМ крайне интересный рекорд
Футбол | 26.11.2022, 04:57
Команда ноль-ноль. Сборная Англии установила на ЧМ крайне интересный рекорд
Команда ноль-ноль. Сборная Англии установила на ЧМ крайне интересный рекорд
Салернитана может возобновить интерес к Довбику в январе
Футбол | 26.11.2022, 11:03
Салернитана может возобновить интерес к Довбику в январе
Салернитана может возобновить интерес к Довбику в январе
Сборная Нидерландов установила свой антирекорд на ЧМ
Футбол | 25.11.2022, 21:40
Сборная Нидерландов установила свой антирекорд на ЧМ
Сборная Нидерландов установила свой антирекорд на ЧМ
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Serhiy Vyhryst
У Аравии 9 человек на Ал, 1 Аб и 1 Ка. Чужая душа - потёмки.
Ответить
0
Игорь Нестеренко
Я так зрозумів, Польща буде протистояти чинним власникам Ролс-Ройсів))) Успіху сусідам!
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Футбольный агент: «Во время ракетной атаки игроки Динамо упали на лед»
Футбольный агент: «Во время ракетной атаки игроки Динамо упали на лед»
24.11.2022, 19:07 4
Футбол
Бекхэм готов купить Манчестер Юнайтед
Бекхэм готов купить Манчестер Юнайтед
24.11.2022, 11:35
Футбол
ВИДЕО. С крымскотатарским флагом. Усик спел песню об освобождении Крыма
ВИДЕО. С крымскотатарским флагом. Усик спел песню об освобождении Крыма
24.11.2022, 16:50 3
Бокс
Первое удаление на ЧМ-2022. Красную карточку получил вратарь
Первое удаление на ЧМ-2022. Красную карточку получил вратарь
25.11.2022, 13:56
Футбол
Определены финалисты командного чемпионата мира по шахматам
Определены финалисты командного чемпионата мира по шахматам
25.11.2022, 04:45
Другие виды
«Оккупантам придется отступить». Российская армия не удержит левобережье
«Оккупантам придется отступить». Российская армия не удержит левобережье
25.11.2022, 14:50 6
Война
Португалия – Гана – 3:2. Видео голов и обзор матча
Португалия – Гана – 3:2. Видео голов и обзор матча
24.11.2022, 19:55 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности