Польша – Саудовская Аравия. Левандовски выйдет в старте

Сегодня, 26 ноября, сборная Польши во втором туре чемпионата мира 2022 года в группе С сыграет с Саудовской Аравией. Начало матча – в 15:00 по Киеву. Арбитр матча – Вилтон Сампайо из Бразилии.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

Польша: Щенсны, Кэш, Кивиор, Глик, Берешиньски, Белик, Крыховяк, Зелиньски, Франковски, Милик, Левандовски

Саудовская Аравия: Аловаис, Аламри, Альбулайхи, Альбурайк, Альмалки, Альбрикан, Альдавсари, Альшехри, Абдулхамид, Альнаджи, Канно