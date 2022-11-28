Украина. Премьер лига28 ноября 2022, 00:21 | Обновлено 28 ноября 2022, 00:28
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Кривбасс – Днепр-1. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 28 ноября в 14:00 поединок 15-го тура чемпионата УПЛ
28 ноября 2022, 00:21 | Обновлено 28 ноября 2022, 00:28
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В понедельник, 27 ноября, состоится матч 15-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Кривбасс» примет «Днепр-1».
Поединок пройдет в Кривом Роге на стадионе «Горняк», стартовый свисток прозвучит в 14:00.
Видеотрансляцию матча проводит телеканал Setanta Sports.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Кривбасс» – «Днепр-1».
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