Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Кривбасс – Днепр-1
Украина. Премьер лига
28 ноября 2022, 00:05 | Обновлено 28 ноября 2022, 00:28
976
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Кривбасс – Днепр-1

В Кривом Роге состоится поединок 15-го тура украинской Премьер-лиги

28 ноября 2022, 00:05 | Обновлено 28 ноября 2022, 00:28
976
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Кривбасс – Днепр-1
СК Днепр-1

В понедельник, 28 ноября, состоится матч 15-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Кривбасс» примет «Днепр-1».

Поединок пройдет в Кривом Роге на стадионе «Горняк», стартовый свисток прозвучит в 14:00.

Встречу можно в прямом эфире посмотреть на телеканале Setanta Sports.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Кривбасс» – «Днепр-1».

Parimatch
Сделать ставку Зробити ставку
1xBet
Сделать ставку Зробити ставку
FanSport
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Александрия – Рух. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Определены все участники финальной группы Первой лиги
Патрик ван ЛЕУВЕН: «Получили гол из чистого положения вне игры»
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига где смотреть Днепр-1 Кривбасс - Днепр-1 Кривбасс Кривой Рог
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
Футбол | 27 ноября 2022, 10:30 0
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты

Мундиаль будет проходить с 20 ноября по 18 декабря в Катаре

Диллиан Уайт с трудом по очкам выиграл у Франклина. И будет биться с Джошуа
Бокс | 27 ноября 2022, 01:23 8
Диллиан Уайт с трудом по очкам выиграл у Франклина. И будет биться с Джошуа
Диллиан Уайт с трудом по очкам выиграл у Франклина. И будет биться с Джошуа

Один судья даже поставил ничью в поединке на «Уэмбли Арене» в Лондоне

Испания – Германия. Центральный матч игрового дня. Стартовые составы
Футбол | 27.11.2022, 20:05
Испания – Германия. Центральный матч игрового дня. Стартовые составы
Испания – Германия. Центральный матч игрового дня. Стартовые составы
Застряли в сугробах. Заря в добавленное время упустила победу над Минаем
Футбол | 27.11.2022, 16:00
Застряли в сугробах. Заря в добавленное время упустила победу над Минаем
Застряли в сугробах. Заря в добавленное время упустила победу над Минаем
Джошуа рассказал, за кого будет болеть в бою Усик – Фьюри
Бокс | 27.11.2022, 15:30
Джошуа рассказал, за кого будет болеть в бою Усик – Фьюри
Джошуа рассказал, за кого будет болеть в бою Усик – Фьюри
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Левандовски и Щенсны принесли Польше первую победу на ЧМ-2022
Левандовски и Щенсны принесли Польше первую победу на ЧМ-2022
26.11.2022, 17:03 36
Футбол
ВИДЕО. Чемпионский удар. Прогрейс нокаутировал Сепеду в 11-м раунде
ВИДЕО. Чемпионский удар. Прогрейс нокаутировал Сепеду в 11-м раунде
27.11.2022, 08:20
Бокс
ЗЕЛЕНСКИЙ обвинил Виталия Кличко: «Профанацию никто не простит»
ЗЕЛЕНСКИЙ обвинил Виталия Кличко: «Профанацию никто не простит»
26.11.2022, 03:59 47
Война
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
27.11.2022, 12:00
Биатлон
Они бы боролись за медали: эксклюзивная сборная, не попавшая на ЧМ-2022
Они бы боролись за медали: эксклюзивная сборная, не попавшая на ЧМ-2022
26.11.2022, 10:10 6
Футбол
Определен победитель командного чемпионата мира по шахматам
Определен победитель командного чемпионата мира по шахматам
26.11.2022, 05:44
Другие виды
Команда ноль-ноль. Сборная Англии установила на ЧМ крайне интересный рекорд
Команда ноль-ноль. Сборная Англии установила на ЧМ крайне интересный рекорд
26.11.2022, 04:57
Футбол
Уникальное событие. Матч Аргентина – Мексика практически вошел в историю
Уникальное событие. Матч Аргентина – Мексика практически вошел в историю
27.11.2022, 05:30 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности