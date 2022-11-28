Украина. Премьер лига28 ноября 2022, 00:05 | Обновлено 28 ноября 2022, 00:28
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Кривбасс – Днепр-1
В Кривом Роге состоится поединок 15-го тура украинской Премьер-лиги
28 ноября 2022, 00:05 | Обновлено 28 ноября 2022, 00:28
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В понедельник, 28 ноября, состоится матч 15-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Кривбасс» примет «Днепр-1».
Поединок пройдет в Кривом Роге на стадионе «Горняк», стартовый свисток прозвучит в 14:00.
Встречу можно в прямом эфире посмотреть на телеканале Setanta Sports.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Кривбасс» – «Днепр-1».
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