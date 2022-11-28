В понедельник, 28 ноября, состоится матч 15-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Кривбасс» примет «Днепр-1».

Поединок пройдет в Кривом Роге на стадионе «Горняк», стартовый свисток прозвучит в 14:00.

Встречу можно в прямом эфире посмотреть на телеканале Setanta Sports.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Кривбасс» – «Днепр-1».