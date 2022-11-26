Французы всегда ставят свои амбиции выше футбола и поэтому проигрывают

В истории сборной Франции, несмотря на огромное количество топовых игроков, яркие выступления быстро сменялись на потрясающие провалы. Способность поставить интересы команды выше собственных амбиций – это не про французов, что объясняет такие перепады в результатах «трехцветных». Одним из наиболее ярких примеров является вылет французов в 1/8 финала Евро-2020 после убедительной победы на чемпионате мира в 2018 году.

«На поле было много крика. Игроки часто оскорбляли друг друга», – рассказал журналисту Себастьян Тарра после поражения Франции от Швейцарии на чемпионате Европы по пенальти (4:5).

Подобные эпизоды – норма для каждого поколения «трехцветных», и к нынешнему чемпионату мира команда снова подошла с целой кучей околофутбольных проблем.

С Погба требуют €13 млн, президента федерации французского футбола обвиняют в харассменте

Погба не поехал в Катар из-за травмы, и при нынешних обстоятельствах это даже плюс для сборной. Все из-за ужасного скандала с участием Поля, его брата Матиаса и Мбаппе. В сентябре полиция арестовала Матиаса, так как подозревала его в вымогательстве €13 млн у Поля. Брат футболиста, в свою очередь, утверждал, что игрок «Ювентуса» дружит с бандитами. Более того, арестованный сообщил, что Поля дико «раздражает популярность Мбаппе», поэтому он нанял шамана для наведения порчи на нападающего.

Килиан тоже далеко не безобидный – любит, чтобы он решал все, и очень болезненно воспринимает критику. Во время Евро-2020 Оливье Жиру выразил личное недовольство тем, что партнеры из сборной редко пасуют ему мяч. Мбаппе сильно задели эти слова, и он даже попросил тренера Дидье Дешама пустить его на пресс-конференцию, чтобы публично ответить Жиру. Что-то похожее у форварда происходит и в ПСЖ сейчас, где он постоянно недоволен Неймаром из-за недостаточного количества передач.

Весной этого года Мбаппе по совету юриста отказался участвовать в фотосессии сборной Франции. Конфликт связан с разногласиями по использованию имиджевых прав игроков сборной. Килиан отказывается рекламировать спонсоров, с которыми у него нет личных контрактов. В итоге Мбаппе все же сфотографировался с командой, но договорился, что его соглашение с Федерацией футбола Франции (ФФФ) будет пересмотрено после ЧМ-2022. О конфликте Мбаппе с Неймаром, вероятно, можно даже не вспоминать – эта история обсуждалась вокруг ПСЖ всю осень. И конца у нее пока не видно.

Шлейф скандалов окружает не только французских футболистов, но и чиновников федерации, причем большинство из них имеют сексуальный подтекст. В сентябре журнал So Foot опубликовал расследование, которое касалось президента ФФП Ноэля Ле Гре, подозреваемого в отправке вульгарных СМС-сообщений сотрудницам федерации.

«Приходи ко мне сегодня вечером на ужин, я предпочитаю блондинок», «Ты такая пышка, я бы провел с тобой ночь» – такие откровения приходили сотрудницам Ле Гре.

Чиновник уверяет, что это была попытка дискредитировать его накануне чемпионата мира

«Мне уже 80 лет. К тому же я не имею представления, как писать СМС-сообщения», – оправдывался Ноэль.

Ему можно было бы поверить, не окружай федерацию другие непристойные истории.

Одна скандальная фигура – заместитель генерального директора ФФП Флоренс Ардуэн. Он заставлял тренера сборной по физподготовке Грегори Дюпона пить шампанское после победы над Бельгией в 1/2 финала ЧМ-2018. Позже, во время карантина, он урезал заработные платы 18 сотрудникам организации, аргументируя это так: «Хватит платить людям, которые просиживают задницы на работе».

Зума избил кошку, Менди насиловал женщин в «комнатах страха»

Руководителям французского футбола нужно срочно пересмотреть процесс воспитания молодых игроков, потому что следующее поколение «трехцветных» совершенно неконтролируемое. Осенью в Лиможе прошел турнир среди сборных U18, в котором юные французы в финале сыграли с поляками. В первом тайме команды сыграли вничью 2:2, но после перерыва футбольное поле превратилось в арену голодных игр. Атмосфера обострилась после удаления одного из французов, а затем судья показал три красных карточки игрокам молодежной сборной Франции.

С учетом травмы защитника Преснеля Кимпембе, в Катаре французам могли пригодиться опытные Курт Зума и Бенжамен Менди. Однако оба отсутствуют в заявке по очень «уважительным» причинам – обоим парням явно нужна консультация психотерапевта.

Почему?

В начале года в сети распространилось видео, в котором Зума жестоко избивает свою кошку. После такого скандала главный тренер сборной Франции Дидье Дешам решил не вызывать защитника «Вест Хэма» на игры с ЮАР и Кот-д’Ивуаром.

После этого инцидента «Вест Хэм» оштрафовал француза на «максимально возможную сумму» – 250 тысяч фунтов. Все деньги были направлены в благотворительные фонды помощи животным.

Кроме заработанного штрафа, Курт потерял спонсора – adidas. Соглашение разорвали в одностороннем порядке – а немецкая компания выпустила официальное заявление: «Мы завершили наше расследование и можем подтвердить, что Курт Зума больше не является спортсменом, работающим по контракту с adidas».

У Курта отобрали и самих кошек: Королевское общество по предотвращению жестокого обращения с животными решило самостоятельно заботиться о его домашних животных. Кстати, у кошек не было обнаружено проблем со здоровьем после осмотра ветеринара.

Граждане Франции даже создали петицию, которая набрала примерно 200 тысяч подписей:

Мы призываем к пропорциональным санкциям и надеемся, что игрока исключат из сборной Франции. Наша страна не может смириться с тем, чтобы на международном уровне ее представлял человек, способный на такую ​​жестокость», – говорится в тексте-обращении.

О причинах такого неадекватного поведения француза рассказало издательство The Sun: похоже, игрок был недоволен тем, что кошка случайно разбила дорогую вазу и сорвала светильник с кухонного шкафа.

Отмечается, что до суда это дело не дошло.

С Менди все еще хуже – он уже полтора года находится за решеткой. Как сообщает The Guardian 28-летний футболист заманивал обманом женщин в свой частный дом в Чешире, где насиловал их – либо после отказа, либо в момент, когда они были слишком пьяны, чтобы отказаться.

Менди встречался со множеством женщин в ночных клубах Манчестера, где ему помогал сообщник - 41-летний экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Луи Саа. Вместе с Мэнди они склонили к сексу 13 женщин.

Некоторые из них рассказали, что по прибытии в частный дом у них забирали телефоны – якобы для того, чтобы оградить Менди и других от нежелательных публикаций в социальных сетях.

Одна из потерпевших в ходе заседания суда сообщила, что была изнасилована во время месячных.

Вместе с сообщником Менди рискует провести в тюрьме ближайшие 10-15 лет.

Ложь L’Équipe стоила Анелька места в сборной

В последних шести чемпионатах мира Франция дважды победила (1998, 2018) и еще раз дошла до финала (проиграла в 2006 году Италии в серии пенальти). «Трехцветные» могли выступить еще лучше, если бы не нескончаемые скандалы внутри команды. Если сегодня французы грустят из-за травмы нынешнего обладателя «Золотого мяча» Карима Бензема, то 12 лет назад топового форварда отстранили от поездки в ЮАР по другой причине. Тогда стало известно о сексуальной связи Карима с несовершеннолетней девушкой, и основным форвардом сборной на африканском мундиале стал Николя Анелька.

Однако команда Раймона Доменека играла настолько провально, что очередной скандал был всего лишь делом времени. В первой игре «трехцветные» наиграли на ничью с Уругваем (0:0). Мало что получалось и в следующем матче с Мексикой. После перерыва Доменек и Анелька поссорились из-за отказа форварда опускаться вглубь поля для получения мяча.

На следующий день L'Équipe выпустила газету со слишком провокационным заголовком о Доменеке: «Пошел ты к чертям, грязный су**н сын». После этого инцидента федерация футбола Франции исключила нападающего из состава и отправила домой за «серьезное оскорбление тренера и отказ извиниться».

Пораженный Анелька подал в суд на авторитетное издание за клевету, но вердикт был вынесен не в его пользу: «Редакторское название обложки, безусловно, громкое для привлечения внимания, но обусловлено журналистской свободой слова. В нем может быть доля преувеличения или даже провокации». В этой ситуации многое зависело от Доменека, но тогда тренер не нашел в себе сил сказать правду. Он сделал это только семь лет спустя в одном из интервью: «В перерыве я обратился к Нико: «Я хочу, чтобы ты шел вглубь поля. Он бросил бутсы на пол и сказал: «Разберись уже со своей поганой командой!»

На ЧМ-2010 французы проиграли Мексике (0:2) и ЮАР (1:2) и заслуженно вылетели из турнира. Но на этом страдания болельщиков не закончились. Через пять лет в новую историю попадает Бензема, который влез в скандал, связанный с шантажом своего партнера по сборной Матье Вальбуэна с компрометирующей видеозаписью сексуального характера.

При составлении всех частей пазла в единое целое получается совершенно неприглядная и даже страшная картина, в которой у французов очень туманные перспективы в ближайшем будущем снова стать чемпионами мира, несмотря на их хорошее начало на этом ЧМ. У французов целый набор ужасающих историй, о которых никто просто так не забудет.