ВИДЕО. Австралия открыла счет в матче с Тунисом

В эти минуты в Эль-Вакре на стадионе «Эль-Джануб» проходит матч второго тура группового раунда чемпионата мира 2022, в котором играют сборные Туниса и Австралии.

На 23 минуте счет в поединке был открыт усилиями австралийского форварда Митчелла Дьюка, который удачно замкнул фланговый навес ударом головой.

Напомним, в стартовом матче на Мундиале в Катаре Австралия разгромно проиграла Франции (1:4), хотя также первой открыла счет в том поединке.