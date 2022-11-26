Чемпионат мира26 ноября 2022, 12:34 | Обновлено 26 ноября 2022, 12:43
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ВИДЕО. Австралия открыла счет в матче с Тунисом
Митчелл Дьюк удачно замкнул навес ударом головой
26 ноября 2022, 12:34 | Обновлено 26 ноября 2022, 12:43
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В эти минуты в Эль-Вакре на стадионе «Эль-Джануб» проходит матч второго тура группового раунда чемпионата мира 2022, в котором играют сборные Туниса и Австралии.
На 23 минуте счет в поединке был открыт усилиями австралийского форварда Митчелла Дьюка, который удачно замкнул фланговый навес ударом головой.
Напомним, в стартовом матче на Мундиале в Катаре Австралия разгромно проиграла Франции (1:4), хотя также первой открыла счет в том поединке.
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