Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Австралия открыла счет в матче с Тунисом
Чемпионат мира
26 ноября 2022, 12:34 | Обновлено 26 ноября 2022, 12:43
598
0

ВИДЕО. Австралия открыла счет в матче с Тунисом

Митчелл Дьюк удачно замкнул навес ударом головой

26 ноября 2022, 12:34 | Обновлено 26 ноября 2022, 12:43
598
0
ВИДЕО. Австралия открыла счет в матче с Тунисом
Getty Images/Global Images Ukraine

В эти минуты в Эль-Вакре на стадионе «Эль-Джануб» проходит матч второго тура группового раунда чемпионата мира 2022, в котором играют сборные Туниса и Австралии.

На 23 минуте счет в поединке был открыт усилиями австралийского форварда Митчелла Дьюка, который удачно замкнул фланговый навес ударом головой.

Напомним, в стартовом матче на Мундиале в Катаре Австралия разгромно проиграла Франции (1:4), хотя также первой открыла счет в том поединке.

По теме:
Тунис – Австралия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Где смотреть онлайн матч чемпионата мира Испания – Германия
Бельгия – Марокко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Митчелл Дьюк сборная Австралии по футболу сборная Туниса по футболу ЧМ-2022 по футболу видео голов и обзор Тунис - Австралия
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Первое удаление на ЧМ-2022. Красную карточку получил вратарь
Футбол | 25 ноября 2022, 13:56 0
Первое удаление на ЧМ-2022. Красную карточку получил вратарь
Первое удаление на ЧМ-2022. Красную карточку получил вратарь

Кипер Уэльса Хеннесси сбил соперника

Салернитана может возобновить интерес к Довбику в январе
Футбол | 26 ноября 2022, 11:03 0
Салернитана может возобновить интерес к Довбику в январе
Салернитана может возобновить интерес к Довбику в январе

Правда, итальянцы вряд ли будут готовы много заплатить за украинца

Гарри КЕЙН: «Люди думают, что Англия всех разгромит, но это не так»
Футбол | 26.11.2022, 03:43
Гарри КЕЙН: «Люди думают, что Англия всех разгромит, но это не так»
Гарри КЕЙН: «Люди думают, что Англия всех разгромит, но это не так»
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
Футбол | 26.11.2022, 10:30
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
Уэльс – Иран – 0:2. Видео голов и обзор матча
Футбол | 25.11.2022, 14:00
Уэльс – Иран – 0:2. Видео голов и обзор матча
Уэльс – Иран – 0:2. Видео голов и обзор матча
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Дания может выйти из состава ФИФА
Дания может выйти из состава ФИФА
24.11.2022, 14:37 9
Футбол
Известно, что сказал игрок Саудовской Аравии, ударивший Месси по спине
Известно, что сказал игрок Саудовской Аравии, ударивший Месси по спине
24.11.2022, 10:52 1
Футбол
«Оккупантам придется отступить». Российская армия не удержит левобережье
«Оккупантам придется отступить». Российская армия не удержит левобережье
25.11.2022, 14:50 6
Война
ФОТО. Свитолина встретилась с Вакарчуком после концерта Океан Эльзы
ФОТО. Свитолина встретилась с Вакарчуком после концерта Океан Эльзы
25.11.2022, 12:34
Теннис
Определены финалисты командного чемпионата мира по шахматам
Определены финалисты командного чемпионата мира по шахматам
25.11.2022, 04:45
Другие виды
Без россиян и с фундаментальными реформами. Превью сезона в лыжных гонках
Без россиян и с фундаментальными реформами. Превью сезона в лыжных гонках
25.11.2022, 10:59
Зимние виды
Бразилия – Сербия – 2:0. Ришарлисон в огне. Видео голов и обзор матча
Бразилия – Сербия – 2:0. Ришарлисон в огне. Видео голов и обзор матча
24.11.2022, 23:01 1
Футбол
Бекхэм готов купить Манчестер Юнайтед
Бекхэм готов купить Манчестер Юнайтед
24.11.2022, 11:35
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности