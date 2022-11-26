Украина. Премьер лига26 ноября 2022, 12:45 | Обновлено 26 ноября 2022, 13:02
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Ингулец – Верес. Стали известны стартовые составы
Команды сыграют в 15-м туре УПЛ
26 ноября 2022, 12:45 | Обновлено 26 ноября 2022, 13:02
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Сегодня, 26 ноября «Ингулец» в матче 15-го тура УПЛ сыграет с «Вересом». Начало матча – в 13:00 по Киеву.
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Стали известны стартовые составы команд на матч:
«Ингулец»: Паламарчук, Запорожец, Клименко, Марусич, Ситало, Кучеренко, Смоляков, Нагиев, Ковалев, Поспелов, Кухарук
«Верес»: Когут, Гагун, Мирошник, Вовченко, Е. Пасич, Лебеденко, Кучеров, Шарай, Дахновский, Г. Пасич, Гайдучик
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