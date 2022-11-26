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Украина. Премьер лига
26 ноября 2022, 12:45 | Обновлено 26 ноября 2022, 13:02
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0

Ингулец – Верес. Стали известны стартовые составы

Команды сыграют в 15-м туре УПЛ

26 ноября 2022, 12:45 | Обновлено 26 ноября 2022, 13:02
160
0
Ингулец – Верес. Стали известны стартовые составы
ФК Ингулец

Сегодня, 26 ноября «Ингулец» в матче 15-го тура УПЛ сыграет с «Вересом». Начало матча – в 13:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Ингулец»: Паламарчук, Запорожец, Клименко, Марусич, Ситало, Кучеренко, Смоляков, Нагиев, Ковалев, Поспелов, Кухарук

«Верес»: Когут, Гагун, Мирошник, Вовченко, Е. Пасич, Лебеденко, Кучеров, Шарай, Дахновский, Г. Пасич, Гайдучик

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Источник УПЛ
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