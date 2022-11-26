Ингулец – Верес. Стали известны стартовые составы

Сегодня, 26 ноября «Ингулец» в матче 15-го тура УПЛ сыграет с «Вересом». Начало матча – в 13:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Ингулец»: Паламарчук, Запорожец, Клименко, Марусич, Ситало, Кучеренко, Смоляков, Нагиев, Ковалев, Поспелов, Кухарук

«Верес»: Когут, Гагун, Мирошник, Вовченко, Е. Пасич, Лебеденко, Кучеров, Шарай, Дахновский, Г. Пасич, Гайдучик