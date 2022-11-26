Чемпионат мира26 ноября 2022, 12:45 | Обновлено 26 ноября 2022, 12:51
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Где смотреть онлайн матч чемпионата мира Испания – Германия
Поединок состоится в воскресенье, 27 ноября
26 ноября 2022, 12:45 | Обновлено 26 ноября 2022, 12:51
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В воскресенье, 27 ноября, состоится матч группового раунда чемпионата мира, в котором встретятся национальные сборные Испании и Германии.
Поединок состоится на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. Начало матча в 21:00 по киевскому времени.
В Украине поединок будут транслировать региональные каналы Суспильного, сайт Суспильне Спорт и видеосервис MEGOGO.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Испания – Германия.
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