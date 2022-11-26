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Чемпионат мира
26 ноября 2022, 12:45 | Обновлено 26 ноября 2022, 12:51
213
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата мира Испания – Германия

Поединок состоится в воскресенье, 27 ноября

26 ноября 2022, 12:45 | Обновлено 26 ноября 2022, 12:51
213
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата мира Испания – Германия
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 27 ноября, состоится матч группового раунда чемпионата мира, в котором встретятся национальные сборные Испании и Германии.

Поединок состоится на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. Начало матча в 21:00 по киевскому времени.

В Украине поединок будут транслировать региональные каналы Суспильного, сайт Суспильне Спорт и видеосервис MEGOGO.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Испания – Германия.

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Источник Sport.ua
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