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Чемпионат мира
26 ноября 2022, 11:46 | Обновлено 26 ноября 2022, 11:50
39
0

Бельгия – Марокко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 27 ноября в 15:00 поединок Мундиаля-2022

26 ноября 2022, 11:46 | Обновлено 26 ноября 2022, 11:50
39
0
Бельгия – Марокко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 27 ноября, состоится матч группового раунда чемпионата мира, в котором встретятся национальные сборные Бельгии и Марокко.

Поединок состоится на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе. Начало матча в 15:00 по киевскому времени.

В Украине поединок будут транслировать региональные каналы Суспильного, сайт Суспильне Спорт и видеосервис MEGOGO.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Бельгия – Канада.

Кто может сыграть за Бельгию

Вратари: Тибо Куртуа («Реал»), Симон Миньоле («Брюгге»), Кун Кастельс («Вольфсбург»).

Защитники: Тоби Алдервейрелд («Антверпен»), Ян Вертонген («Андерлехт»), Зено Дебаст («Андерлехт»), Ваут Фас («Лестер»), Артюр Теат («Ренн»), Тимоти Кастань («Лестер»), Тома Менье («Боруссия Дортмунд»).

Полузащитники: Янник Карраско («Атлетико»), Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»), Юри Тилеманс («Лестер»), Ханс Ванакен («Брюгге»), Аксель Витсель («Атлетико»), Эден Азар («Реал»), Торган Азар («Боруссия Дортмунд»), Леандро Троссард («Брайтон»), Леандер Дендонкер («Астон Вилла»), Амаду Онана («Евертон»).

Нападающие: Ромелу Лукаку («Интер»), Дрис Мертенс («Галатасарай»), Шарль Де Кетеларе («Милан»), Жереми Доку («Ренн»), Миши Батшуайи («Фенербахче»), Лои Опенда («Ланс»).

Кто может сыграть за Марокко

Вратари: Ахмед Таньяути («Видад»), Яссин Боно («Севилья»), Мунир Эль-Кажуи («Аль-Вахда»).

Защитники: Ашраф Хакими (ПСЖ), Нуссайр Мазрауи («Бавария»), Наиф Агер («Вест Хэм»), Ромен Саисс («Бешикташ»), Ашраф Дари («Брест»), Джавад Эль-Ямик («Вальядолид»), Яхья Аттият-аллах («Видад»), Бадр Банун («Катар»).

Полузащитники: Софьян Амрабат («Фиорентина»), Абдельхамид Сабири («Сампдория»), Селим Амалла («Стандард»), Аззедин Унаи («Анже»), Билал Эль-Ханнус («Генк»), Яхья Жабране («Видад»), Хаким Зиеш («Челси»), Софьян Буфаль («Анже»), Амин Арит («Марсель»).

Нападающие: Абде Эззалзули («Осасуна»), Закария Абухляль («Тулуза»), Ильяс Шаир («Куинз Парк Рейнджерс»), Юссеф Эн-Несири («Севилья»), Валид Чеддира («Бари»), Абдерразак Хамдалла («Аль-Иттихад»).

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Источник Sport.ua
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