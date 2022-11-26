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Чемпионат мира
26 ноября 2022, 11:35 | Обновлено 26 ноября 2022, 11:37
198
1

Киран ТРИППЬЕР: «Мы должны быть довольны ничьей с США»

Защитник сборной Англии – о результате матча с американцами

26 ноября 2022, 11:35 | Обновлено 26 ноября 2022, 11:37
198
1
Киран ТРИППЬЕР: «Мы должны быть довольны ничьей с США»
Getty Images/Global Images Ukraine. Киран Триппьер

Защитник сборной Англии Киран Триппьер пообщался с представителями СМИ после поединка против команды США (0:0) во втором туре группового этапа чемпионата мира 2022.

«Нам нужно быть довольными этим результатом, ведь мы не пропустили. Обе сборные хотели победить, поэтому каждому по баллу – справедливый итог.

Теперь у нас есть время, чтобы подготовиться к следующему сопернику – Уэльсу. Мы разберем свою игру и сконцентрируемся на этом матче», - сказал Триппьер.

Матч национальных сборных Англии и Уэльса состоится во вторник, 29 ноября.

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Источник BBC
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Dar Veter
Маневр  что бы с первого места не попасть на  вторую Аргентину.  Но у  них там тоже все не так однозначно.
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