Киран ТРИППЬЕР: «Мы должны быть довольны ничьей с США»
Защитник сборной Англии – о результате матча с американцами
Защитник сборной Англии Киран Триппьер пообщался с представителями СМИ после поединка против команды США (0:0) во втором туре группового этапа чемпионата мира 2022.
«Нам нужно быть довольными этим результатом, ведь мы не пропустили. Обе сборные хотели победить, поэтому каждому по баллу – справедливый итог.
Теперь у нас есть время, чтобы подготовиться к следующему сопернику – Уэльсу. Мы разберем свою игру и сконцентрируемся на этом матче», - сказал Триппьер.
Матч национальных сборных Англии и Уэльса состоится во вторник, 29 ноября.
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