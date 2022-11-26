Киран ТРИППЬЕР: «Мы должны быть довольны ничьей с США»

Защитник сборной Англии Киран Триппьер пообщался с представителями СМИ после поединка против команды США (0:0) во втором туре группового этапа чемпионата мира 2022.

«Нам нужно быть довольными этим результатом, ведь мы не пропустили. Обе сборные хотели победить, поэтому каждому по баллу – справедливый итог.

Теперь у нас есть время, чтобы подготовиться к следующему сопернику – Уэльсу. Мы разберем свою игру и сконцентрируемся на этом матче», - сказал Триппьер.

Матч национальных сборных Англии и Уэльса состоится во вторник, 29 ноября.