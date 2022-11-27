Чемпионат мира27 ноября 2022, 06:29 | Обновлено 27 ноября 2022, 07:34
28
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата мира Бельгия – Марокко
Поединок состоится в воскресенье, 27 ноября
27 ноября 2022, 06:29 | Обновлено 27 ноября 2022, 07:34
28
0
В воскресенье, 27 ноября, состоится матч группового раунда чемпионата мира, в котором встретятся национальные сборные Бельгии и Марокко.
Поединок состоится на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе. Начало матча в 15:00 по киевскому времени.
В Украине поединок будут транслировать региональные каналы Суспильного, сайт Суспильне Спорт и видеосервис MEGOGO.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Бельгия – Канада.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 27 ноября 2022, 05:55 0
Главные новости за 26 ноября на Sport.ua
Футбол | 26 ноября 2022, 10:30 0
Мундиаль будет проходить с 20 ноября по 18 декабря в Катаре
Футбол | 27.11.2022, 01:50
Футбол | 26.11.2022, 12:54
Футбол | 26.11.2022, 22:19
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
25.11.2022, 12:34
25.11.2022, 21:40
25.11.2022, 13:56
25.11.2022, 13:42 11
26.11.2022, 03:59 42
25.11.2022, 14:00
26.11.2022, 19:45 2
Зимние виды