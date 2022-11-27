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Чемпионат мира
27 ноября 2022, 06:29 | Обновлено 27 ноября 2022, 07:34
28
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата мира Бельгия – Марокко

Поединок состоится в воскресенье, 27 ноября

27 ноября 2022, 06:29 | Обновлено 27 ноября 2022, 07:34
28
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата мира Бельгия – Марокко
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 27 ноября, состоится матч группового раунда чемпионата мира, в котором встретятся национальные сборные Бельгии и Марокко.

Поединок состоится на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе. Начало матча в 15:00 по киевскому времени.

В Украине поединок будут транслировать региональные каналы Суспильного, сайт Суспильне Спорт и видеосервис MEGOGO.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Бельгия – Канада.

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Источник Sport.ua
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