Чемпионат мира26 ноября 2022, 11:10 | Обновлено 26 ноября 2022, 11:25
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Тунис – Австралия. Стали известны стартовые составы
Команды сыграют во втором туре ЧМ-2022
26 ноября 2022, 11:10 | Обновлено 26 ноября 2022, 11:25
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Сегодня, 26 ноября сборная Туниса во втором туре ЧМ-2022 сыграет с Австралией. Начало матча – в 12:00 по Киеву. Матч пройдет в Аль-Вакре на стадионе «Аль-Джануб». Главный арбитр – Даниэль Зиберт.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
Тунис: Дамен – Тальби, Мериах, Бронн – Лайдуни, Шкири, Драгер, Абди – Мсакни, Жебали, Слити
Австралия: Раян – Роулес, Карачич, Бехич, Суттар – Моой, МакГри, Ирвайн – Лэки, Дьюк, Гудвин
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