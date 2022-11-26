Тунис – Австралия. Стали известны стартовые составы

Сегодня, 26 ноября сборная Туниса во втором туре ЧМ-2022 сыграет с Австралией. Начало матча – в 12:00 по Киеву. Матч пройдет в Аль-Вакре на стадионе «Аль-Джануб». Главный арбитр – Даниэль Зиберт.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

Тунис: Дамен – Тальби, Мериах, Бронн – Лайдуни, Шкири, Драгер, Абди – Мсакни, Жебали, Слити

Австралия: Раян – Роулес, Карачич, Бехич, Суттар – Моой, МакГри, Ирвайн – Лэки, Дьюк, Гудвин

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