Эннер ВАЛЕНСИЯ: «Играл с болью, но помог команде добиться результата»

Лидер национальной сборной Эквадора Эннер Валенсия рассказал о своем состоянии после травмы, полученной в поединке против команды Нидерландов (1:1) во втором туре группового этапа ЧМ-2022. Форвард покинул поле на носилках.

«В первой встрече с Катаром я получил повреждения связок колена. С этой проблемой вышел на матч с Нидерландами. Я играл с болью, но главное, что помог команде добиться результата. У нас сильная команда. Надеюсь, что ко встрече с Сенегалом мое состояние улучшится, и я продолжу помогать партнерам», - сказал Валенсия.

Матч сборных Эквадора и Сенегала состоится во вторник, 29 ноября.