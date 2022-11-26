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Чемпионат мира
26 ноября 2022, 10:59 | Обновлено 26 ноября 2022, 11:01
242
0

Эннер ВАЛЕНСИЯ: «Играл с болью, но помог команде добиться результата»

Форвард сборной Эквадора – о ничьей с Нидерландами

26 ноября 2022, 10:59 | Обновлено 26 ноября 2022, 11:01
242
0
Эннер ВАЛЕНСИЯ: «Играл с болью, но помог команде добиться результата»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эннер Валенсия

Лидер национальной сборной Эквадора Эннер Валенсия рассказал о своем состоянии после травмы, полученной в поединке против команды Нидерландов (1:1) во втором туре группового этапа ЧМ-2022. Форвард покинул поле на носилках.

«В первой встрече с Катаром я получил повреждения связок колена. С этой проблемой вышел на матч с Нидерландами. Я играл с болью, но главное, что помог команде добиться результата. У нас сильная команда. Надеюсь, что ко встрече с Сенегалом мое состояние улучшится, и я продолжу помогать партнерам», - сказал Валенсия.

Матч сборных Эквадора и Сенегала состоится во вторник, 29 ноября.

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Источник ESPN
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