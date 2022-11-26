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  4. Даниил Кайдалов стал самым молодым игроком Металлиста в ЧУ
Украина. Премьер лига
26 ноября 2022, 09:27 | Обновлено 26 ноября 2022, 09:38
239
0

Даниил Кайдалов стал самым молодым игроком Металлиста в ЧУ

16-летний форвард харьковчан первым из футболистов 2006 г. р. сыграл в УПЛ

26 ноября 2022, 09:27 | Обновлено 26 ноября 2022, 09:38
239
0
Даниил Кайдалов стал самым молодым игроком Металлиста в ЧУ
ФК Металист. Даниил Кайдалов

Вышедший на замену в матче с «Черноморцем» (0:0) нападающий «Металлиста» Даниил Кайдалов стал самым молодым игроком осенней части УПЛ-2022/23 - 16 лет 293 дня. Прежний рекорд сезона, принадлежавший полузащитнику «Львова» Виталию Михайливу, он превзошел на 39 дней.

Кроме того, Кайдалов стал самым юным игроком «Металлиста» в чемпионатах Украины, а также первым футболистом 2006 г. р., выступавшим в элитном дивизионе.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Футболисты 1996-2006 г.р., первыми сыгравшие в чемпионатах Украины

Г. р.

Игрок

Клуб

Дата

Соперник

Счет

1996

Александр КАПЛИЕНКО

Металлург З

06.04.2014

Черноморец (г)

0:3

1997

Алексей ЗИНКЕВИЧ

Волынь

17.10.2014

Шахтер (г)

2:6

1998

Николай ШАПАРЕНКО

Ильичевец

05.04.2015

Шахтер (д)

2:6

1999

Ярослав ДЕДА

Волынь

13.03.2016

Сталь Дз (д)

1:0

2000

Владислав ДМИТРЕНКО

Волынь

24.09.2016

Шахтер (г)

0:3

2001

Даниил СИКАН

Карпаты

12.08.2018

Заря (д)

1:1

2002

Максим БРАМА

Львов

30.05.2019

Шахтер (д)

0:3

2004

Егор ЯРМОЛЮК

Днепр-1

19.06.2020

Ворскла (г)

0:2

2005

Даниил САВИН

Мариуполь

18.09.2021

Шахтер (д)

0:5

2006

Даниил КАЙДАЛОВ

Металлист

25.11.2022

Черноморец (г)

0:0
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Источник Sport.ua
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