Даниил Кайдалов стал самым молодым игроком Металлиста в ЧУ
16-летний форвард харьковчан первым из футболистов 2006 г. р. сыграл в УПЛ
Вышедший на замену в матче с «Черноморцем» (0:0) нападающий «Металлиста» Даниил Кайдалов стал самым молодым игроком осенней части УПЛ-2022/23 - 16 лет 293 дня. Прежний рекорд сезона, принадлежавший полузащитнику «Львова» Виталию Михайливу, он превзошел на 39 дней.
Кроме того, Кайдалов стал самым юным игроком «Металлиста» в чемпионатах Украины, а также первым футболистом 2006 г. р., выступавшим в элитном дивизионе.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Футболисты 1996-2006 г.р., первыми сыгравшие в чемпионатах Украины
|
Г. р.
|
Игрок
|
Клуб
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
1996
|
Александр КАПЛИЕНКО
|
Металлург З
|
06.04.2014
|
Черноморец (г)
|
0:3
|
1997
|
Алексей ЗИНКЕВИЧ
|
Волынь
|
17.10.2014
|
Шахтер (г)
|
2:6
|
1998
|
Николай ШАПАРЕНКО
|
Ильичевец
|
05.04.2015
|
Шахтер (д)
|
2:6
|
1999
|
Ярослав ДЕДА
|
Волынь
|
13.03.2016
|
Сталь Дз (д)
|
1:0
|
2000
|
Владислав ДМИТРЕНКО
|
Волынь
|
24.09.2016
|
Шахтер (г)
|
0:3
|
2001
|
Даниил СИКАН
|
Карпаты
|
12.08.2018
|
Заря (д)
|
1:1
|
2002
|
Максим БРАМА
|
Львов
|
30.05.2019
|
Шахтер (д)
|
0:3
|
2004
|
Егор ЯРМОЛЮК
|
Днепр-1
|
19.06.2020
|
Ворскла (г)
|
0:2
|
2005
|
Даниил САВИН
|
Мариуполь
|
18.09.2021
|
Шахтер (д)
|
0:5
|
2006
|
Даниил КАЙДАЛОВ
|
Металлист
|
25.11.2022
|
Черноморец (г)
|
0:0
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