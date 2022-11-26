Даниил Кайдалов стал самым молодым игроком Металлиста в ЧУ

Вышедший на замену в матче с «Черноморцем» (0:0) нападающий «Металлиста» Даниил Кайдалов стал самым молодым игроком осенней части УПЛ-2022/23 - 16 лет 293 дня. Прежний рекорд сезона, принадлежавший полузащитнику «Львова» Виталию Михайливу, он превзошел на 39 дней.

Кроме того, Кайдалов стал самым юным игроком «Металлиста» в чемпионатах Украины, а также первым футболистом 2006 г. р., выступавшим в элитном дивизионе.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Футболисты 1996-2006 г.р., первыми сыгравшие в чемпионатах Украины