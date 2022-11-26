В субботу, 26 ноября, состоится матч группового раунда чемпионата мира, в котором встретятся национальные сборные Польши и Саудовской Аравии.

Поединок состоится на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне. Начало матча в 15:00 по киевскому времени.

Польша – Саудовская Аравия. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира

В Украине поединок будут транслировать региональные каналы Суспильного, сайт Суспильне Спорт и видеосервис MEGOGO.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Польша – Саудовская Аравия.