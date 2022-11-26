Чемпионат мира26 ноября 2022, 08:10 | Обновлено 26 ноября 2022, 09:10
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Где смотреть онлайн матч чемпионата мира Тунис – Австралия
Поединок состоится в субботу, 26 ноября
26 ноября 2022, 08:10 | Обновлено 26 ноября 2022, 09:10
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В субботу, 26 ноября, состоится матч группового раунда чемпионата мира, в котором встретятся национальные сборные Туниса и Австралии.
Поединок состоится на стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакре. Начало матча в 12:00 по киевскому времени.
В Украине поединок будут транслировать региональные каналы Суспильного, сайт Суспильне Спорт и видеосервис MEGOGO.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
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