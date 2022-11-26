В субботу, 26 ноября, состоится матч группового раунда чемпионата мира, в котором встретятся национальные сборные Туниса и Австралии.

Поединок состоится на стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакре. Начало матча в 12:00 по киевскому времени.

В Украине поединок будут транслировать региональные каналы Суспильного, сайт Суспильне Спорт и видеосервис MEGOGO.