Гарри КЕЙН: «Люди думают, что Англия всех разгромит, но это не так»

Форвард сборной Англии Гарри Кейн прокомментировал ничью с США (0:0) в матче 2-го тура ЧМ-2022:

«Это была игра, в которой мы хотели выиграть. Очень хотели занять первое место в группе, но это была тяжелая игра. Это хорошо организованная и спортивная команда, и они заставили нас есть некоторые проблемы, а также. Мы очень довольны, что не пропустили, и это очко дает нам сильную позицию перед последней игрой. Мы знаем, что можем быть лучше. Мы изучим положительные и отрицательные стороны.

У обеих команд были хорошие периоды в игре. В первом тайме мы, вероятно, не справлялись с давлением. Мы играем хорошо, хотя команды проводят турнир жизни на чемпионате мира, и мы должны уважать это. Самое главное сегодня было не проиграть, и если выиграем во вторник, то возглавим группу.

«Гарри Магуайр продемонстрировал фантастическое выступление. Всякий раз, когда он надевает футболку с тремя львами, это пробуждает в нем все самое лучшее. Сегодня он провел фантастическую игру, против Ирана тоже. У него были трудные моменты в прошлом году или в двух, но сегодня он показал свои качества, и это был действительно важный сухой результат».

В решающем туре 29 ноября Англия (4 очка) сыграет против Уэльса (1 очко), а США (2 балла) встретится с Ираном (3 пункта).