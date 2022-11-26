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Украина. Премьер лига
26 ноября 2022, 01:35 | Обновлено 26 ноября 2022, 02:29
354
3

Павелко не избрали меру пресечения из-за «минирования» Печерского суда

Суд попробует провести заседание в понедельник, 28 ноября

26 ноября 2022, 01:35 | Обновлено 26 ноября 2022, 02:29
354
3
Павелко не избрали меру пресечения из-за «минирования» Печерского суда
УАФ. Андрей Павелко

Президенту УАФ Андрею Павелко не избрали меру пресечения из-за «заминирования» Печерского суда. Материалы уголовного производства, в котором фигурируют руководители УАФ, поступили в Печерский суд Киева, однако заседание по делу не состоялось.

25 ноября Печерский суд Киева должен был избрать меру пресечения президенту УАФ Андрею Павелко и генеральному секретарю Юрию Записоцкому. Оба руководителя недавно получили подозрения от Генеральной прокуратуры.

Генпрокуратура подала ходатайство о мере пресечения в виде содержания функционеров УАФ под стражей. Заседание по делу Записоцкого должно было начаться в 10:00, а в 11:00 должны были выбрать меру пресечения Павелку.

Однако из-за сообщения о заминировании Печерского суда оба заседания перенесли на понедельник, 28 ноября, на 14:00 и 15:00 соответственно, сообщил журналист Константин Андриюк в Telegram.

Ранее у Андрея Павелко были проведены обыски. Уголовное производство, в котором фигурирует президент УАФ, зарегистрировано еще в июне 2018 года.

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Источник: Павелко подписал врученное ему Генпрокуратурой подозрение
коррупция Андрей Павелко Константин Андриюк Юрий Записоцкий Украинская ассоциация футбола суд
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dassin
А ковдра з носилкою буде? Крапельниця там чи ще щось в стилі укр. правосуддя
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0
Николай Дацевич
Звонила группа поддержки пабелки....
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0
andre_lui
Кто звонил..Денисов？
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