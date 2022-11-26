Павелко не избрали меру пресечения из-за «минирования» Печерского суда

Президенту УАФ Андрею Павелко не избрали меру пресечения из-за «заминирования» Печерского суда. Материалы уголовного производства, в котором фигурируют руководители УАФ, поступили в Печерский суд Киева, однако заседание по делу не состоялось.

25 ноября Печерский суд Киева должен был избрать меру пресечения президенту УАФ Андрею Павелко и генеральному секретарю Юрию Записоцкому. Оба руководителя недавно получили подозрения от Генеральной прокуратуры.

Генпрокуратура подала ходатайство о мере пресечения в виде содержания функционеров УАФ под стражей. Заседание по делу Записоцкого должно было начаться в 10:00, а в 11:00 должны были выбрать меру пресечения Павелку.

Однако из-за сообщения о заминировании Печерского суда оба заседания перенесли на понедельник, 28 ноября, на 14:00 и 15:00 соответственно, сообщил журналист Константин Андриюк в Telegram.

Ранее у Андрея Павелко были проведены обыски. Уголовное производство, в котором фигурирует президент УАФ, зарегистрировано еще в июне 2018 года.