Павелко не избрали меру пресечения из-за «минирования» Печерского суда
Суд попробует провести заседание в понедельник, 28 ноября
Президенту УАФ Андрею Павелко не избрали меру пресечения из-за «заминирования» Печерского суда. Материалы уголовного производства, в котором фигурируют руководители УАФ, поступили в Печерский суд Киева, однако заседание по делу не состоялось.
25 ноября Печерский суд Киева должен был избрать меру пресечения президенту УАФ Андрею Павелко и генеральному секретарю Юрию Записоцкому. Оба руководителя недавно получили подозрения от Генеральной прокуратуры.
Генпрокуратура подала ходатайство о мере пресечения в виде содержания функционеров УАФ под стражей. Заседание по делу Записоцкого должно было начаться в 10:00, а в 11:00 должны были выбрать меру пресечения Павелку.
Однако из-за сообщения о заминировании Печерского суда оба заседания перенесли на понедельник, 28 ноября, на 14:00 и 15:00 соответственно, сообщил журналист Константин Андриюк в Telegram.
Ранее у Андрея Павелко были проведены обыски. Уголовное производство, в котором фигурирует президент УАФ, зарегистрировано еще в июне 2018 года.
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