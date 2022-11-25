Журналист: Юристы УАФ придумали интересную схему, как отмазать Павелко
Под удар попадет Вадим Костюченко
Президенту УАФ Андрею Павелко и Генеральному секретарю украинской ассоциации Юрию Записоцкому 25 ноября будут выбирать меру пресечения.
Об этом сообщил журналист Константин Андриюк. Также он получил информацию о том, что юристы УАФ хотят переложить всю ответственность с президента ассоциации на первого вице-президента УАФ Вадима Костюченко.
«Сегодня в 10:00 Печерский суд Киева будет избирать меру пресечения для генсека УАФ Юрия Записоцкого. В 11:00 – для главы УАФ Андрея Павелко.
Из очень подлинных источников имею невероятную информацию. Рискну обнародовать, увидим, сбудется ли она сегодня.
Итак, юристы УАФ придумали интересную схему. Мол, когда Записоцкий подписывал бумаги о заводе, оффшорах, средствах – обязанности руководителя УАФ исполнял... Вадим Костюченко. Цель этой схемы – вывести Павелко из-под удара и повесить весь криминал на Костюченко.
Сейчас УАФ, по сути, делает фальсификацию. Есть информация, что они сделали новое клише для печати. Чтобы сделать приказ о командировке Павелко за границу тем числом, когда он реально был в командировке за границей и тогда его обязанности исполнял 1-й вице-президент УАФ Костюченко.
Интересно, а сам Вадим Костюченко в курсе этих схематозов и готов ли он пойти за решетку?
Так это или нет, мы можем узнать уже сегодня, начиная с 11:00», – написал Андриюк.
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