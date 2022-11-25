В субботу, 26 ноября, состоится матч 15-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Ингулец» и «Верес».

Встреча состоится в Петровом на стадионе «Ингулец». Дмитрий Кривушкин даст стартовый свисток в 13:00 по Киеву.

Ингулец – Верес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Игру можно посмотреть в прямом эфире на телеканале «Setanta Sports+».