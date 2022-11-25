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Украина. Премьер лига
25 ноября 2022, 23:36 | Обновлено 25 ноября 2022, 23:47
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0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Ингулец – Верес

Матч состоится 26 ноября, начало в 13:00

25 ноября 2022, 23:36 | Обновлено 25 ноября 2022, 23:47
33
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Ингулец – Верес
ФК Ингулец

В субботу, 26 ноября, состоится матч 15-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Ингулец» и «Верес».

Встреча состоится в Петровом на стадионе «Ингулец». Дмитрий Кривушкин даст стартовый свисток в 13:00 по Киеву.

Ингулец – Верес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Игру можно посмотреть в прямом эфире на телеканале «Setanta Sports+».

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Источник Sport.ua
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