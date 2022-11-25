Лаутаро МАРТИНЕС: «Удивительно, что такого рода ошибки продолжаются»

Нападающий сборной Аргентины Лаутаро Мартинес в преддверии матча 2-го тура групповой стадии ЧМ-2022 с командой Мексики вспомнил свой незасчитанный гол в игре с Саудовской Аравией (1:2) на старте мундиаля.

«Матч с Мексикой будет для нас финалом, потому что мы должны побеждать. Мы должны это сделать, потому что это важно для нашего будущего.

Момент с моим незасчитанном голом? Удивительно, что такого рода ошибки продолжают совершаться. Но это осталось позади. Мы знаем все о Мексике, мы проанализировали их игру, видели много материалов о том, как они защищаются и как они атакуют», - рассказал Мартинес.

Как известно, в матче 1-го тура ЧМ-2022 между Аргентиной и Саудовской Аравией арбитр до перерыва отменил три взятия ворот в исполнении игроков аргентинской команды. Два раза гола лишился Мартинес, один раз не был засчитан голо в исполнении Лионеля Месси.