Лаутаро МАРТИНЕС: «Удивительно, что такого рода ошибки продолжаются»
Аргентинский нападающий – о турнирной ситуации в группе С чемпионата мира-2022
Нападающий сборной Аргентины Лаутаро Мартинес в преддверии матча 2-го тура групповой стадии ЧМ-2022 с командой Мексики вспомнил свой незасчитанный гол в игре с Саудовской Аравией (1:2) на старте мундиаля.
«Матч с Мексикой будет для нас финалом, потому что мы должны побеждать. Мы должны это сделать, потому что это важно для нашего будущего.
Момент с моим незасчитанном голом? Удивительно, что такого рода ошибки продолжают совершаться. Но это осталось позади. Мы знаем все о Мексике, мы проанализировали их игру, видели много материалов о том, как они защищаются и как они атакуют», - рассказал Мартинес.
Как известно, в матче 1-го тура ЧМ-2022 между Аргентиной и Саудовской Аравией арбитр до перерыва отменил три взятия ворот в исполнении игроков аргентинской команды. Два раза гола лишился Мартинес, один раз не был засчитан голо в исполнении Лионеля Месси.
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