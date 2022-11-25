Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лаутаро МАРТИНЕС: «Удивительно, что такого рода ошибки продолжаются»
Чемпионат мира
25 ноября 2022, 23:27 |
361
0

Лаутаро МАРТИНЕС: «Удивительно, что такого рода ошибки продолжаются»

Аргентинский нападающий – о турнирной ситуации в группе С чемпионата мира-2022

25 ноября 2022, 23:27 |
361
0
Лаутаро МАРТИНЕС: «Удивительно, что такого рода ошибки продолжаются»
Getty Images/Global Images Ukraine. Лаутаро Мартинес

Нападающий сборной Аргентины Лаутаро Мартинес в преддверии матча 2-го тура групповой стадии ЧМ-2022 с командой Мексики вспомнил свой незасчитанный гол в игре с Саудовской Аравией (1:2) на старте мундиаля.

«Матч с Мексикой будет для нас финалом, потому что мы должны побеждать. Мы должны это сделать, потому что это важно для нашего будущего.

Момент с моим незасчитанном голом? Удивительно, что такого рода ошибки продолжают совершаться. Но это осталось позади. Мы знаем все о Мексике, мы проанализировали их игру, видели много материалов о том, как они защищаются и как они атакуют», - рассказал Мартинес.

Как известно, в матче 1-го тура ЧМ-2022 между Аргентиной и Саудовской Аравией арбитр до перерыва отменил три взятия ворот в исполнении игроков аргентинской команды. Два раза гола лишился Мартинес, один раз не был засчитан голо в исполнении Лионеля Месси.

По теме:
Положение в группе В ЧМ-2022. Иран все портит
Мирная страница истории. Англия расписала мировую с США
Луи ВАН ГАЛ: «Лучше ничья, чем ничего»
ЧМ-2022 по футболу Лаутаро Мартинес сборная Аргентины по футболу
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник 90min
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Марта Костюк в черном платье очаровала Дубай
Теннис | 25 ноября 2022, 07:41 0
ФОТО. Марта Костюк в черном платье очаровала Дубай
ФОТО. Марта Костюк в черном платье очаровала Дубай

Украинская теннисистка на стиле

Первое удаление на ЧМ-2022. Красную карточку получил вратарь
Футбол | 25 ноября 2022, 13:56 0
Первое удаление на ЧМ-2022. Красную карточку получил вратарь
Первое удаление на ЧМ-2022. Красную карточку получил вратарь

Кипер Уэльса Хеннесси сбил соперника

Англия – США – 0:0. Очень запутанная группа. Видеообзор матча
Футбол | 25.11.2022, 23:41
Англия – США – 0:0. Очень запутанная группа. Видеообзор матча
Англия – США – 0:0. Очень запутанная группа. Видеообзор матча
ФОТО. Неймар получил серьезную травму в матче с Сербией
Футбол | 25.11.2022, 00:06
ФОТО. Неймар получил серьезную травму в матче с Сербией
ФОТО. Неймар получил серьезную травму в матче с Сербией
Кривбасс и Днепр-1 рассудит Монзуль. Судейские назначения 15-го тура УПЛ
Футбол | 25.11.2022, 21:42
Кривбасс и Днепр-1 рассудит Монзуль. Судейские назначения 15-го тура УПЛ
Кривбасс и Днепр-1 рассудит Монзуль. Судейские назначения 15-го тура УПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
лукашенко пригрозил полным уничтожением Украины
лукашенко пригрозил полным уничтожением Украины
24.11.2022, 12:55 14
Война
ФОТО. Свитолина встретилась с Вакарчуком после концерта Океан Эльзы
ФОТО. Свитолина встретилась с Вакарчуком после концерта Океан Эльзы
25.11.2022, 12:34
Теннис
Дания может выйти из состава ФИФА
Дания может выйти из состава ФИФА
24.11.2022, 14:37 8
Футбол
Украина проиграла Узбекистану в 1/4 финала командного ЧМ по шахматам
Украина проиграла Узбекистану в 1/4 финала командного ЧМ по шахматам
24.11.2022, 00:27
Другие виды
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Хорошо, что у нас только два братских народа»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Хорошо, что у нас только два братских народа»
25.11.2022, 13:42 6
Футбол
Турнирная таблица УПЛ. Между Днепром-1 и Шахтером пять очков
Турнирная таблица УПЛ. Между Днепром-1 и Шахтером пять очков
24.11.2022, 04:35 3
Футбол
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
24.11.2022, 01:00
Биатлон
ВИДЕО. Феномен от Испании, Роналду дисквалифицирован, ставим на Гану
ВИДЕО. Феномен от Испании, Роналду дисквалифицирован, ставим на Гану
24.11.2022, 12:26
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности