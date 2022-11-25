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Украина. Премьер лига
25 ноября 2022, 23:05 | Обновлено 26 ноября 2022, 00:01
434
0

Динамо – Металлист 1925. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 26 ноября в 14:00 поединок 15-го тура Украинской Премьер-Лиги

25 ноября 2022, 23:05 | Обновлено 26 ноября 2022, 00:01
434
0
Динамо – Металлист 1925. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Динамо

В субботу, 26 ноября, состоится матч 15-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Динамо» и «Металлист 1925». Игра пройдет в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского. Начало в 14:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Динамо» – «Металлист 1925». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Динамо» – «Металлист 1925».

Видеотрансляцию матча УПЛ проводит телеканал «2+2».

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Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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