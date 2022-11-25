Украина. Премьер лига25 ноября 2022, 23:05 | Обновлено 26 ноября 2022, 00:01
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Динамо – Металлист 1925. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 26 ноября в 14:00 поединок 15-го тура Украинской Премьер-Лиги
25 ноября 2022, 23:05 | Обновлено 26 ноября 2022, 00:01
434
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В субботу, 26 ноября, состоится матч 15-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Динамо» и «Металлист 1925». Игра пройдет в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского. Начало в 14:00.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
«Динамо» – «Металлист 1925». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Динамо» – «Металлист 1925».
Видеотрансляцию матча УПЛ проводит телеканал «2+2».
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