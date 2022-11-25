В субботу, 26 ноября, состоится матч 15-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Динамо» и «Металлист 1925». Игра пройдет в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского. Начало в 14:00.

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«Динамо» – «Металлист 1925». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Динамо» – «Металлист 1925».

Видеотрансляцию матча УПЛ проводит телеканал «2+2».