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Россия
25 ноября 2022, 21:05 | Обновлено 25 ноября 2022, 21:06
2707
5

А что случилось? На россии уже не сильно хотят перебираться в Азию

Президент рпл высказался о перспективе перехода россии из УЕФА в Азиатскую конфедерацию

25 ноября 2022, 21:05 | Обновлено 25 ноября 2022, 21:06
2707
5
А что случилось? На россии уже не сильно хотят перебираться в Азию
Twitter

Президент т.н. рпл александр алаев высказался о перспективе перехода россии из УЕФА в Азиатскую конфедерацию:

«Мы – члены УЕФА. Да, отстранены от соревнований, но мы являемся членами УЕФА. Ситуация развивается динамически. Мне бы хотелось, чтобы мы играли в Европе: выступали в Лиге чемпионов и Лиге Европы, Лиге конференций, чтобы играли в чемпионате Европы и отбирались на чемпионат мира через отборы чемпионата Европы.

Как будет развиваться ситуация, к чему она приведет, вернемся мы в Европу или нет – никто не знает. Понятно, что Азия менее привлекательна: и с финансовой, и со спортивной точек зрения. Но, возможно, когда-то вопрос встанет иначе – отбираться условно через Азию, либо вообще никуда не отбираться. Тогда я, наверное, скажу, что смысл есть. Учитывая, что Европа – это номер один в футболе, то хотелось бы остаться там.

Потенциальная смена конфедерации — это тяжелейший бюрократический процесс. Это цепочка действий, на протяжении больше года. Пока это все разговоры и слухи», – сказал чиновник местным СМИ.

Ранее стало известно, что в россии допускают выход из УЕФА и переход в Азиатскую конфедерацию футбола.

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Источник Динамо Киев от Шурика
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Istm
шо вони ще члени уефа - це велика помилка, яку уефа має виправити.
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+4
slavarost
Пусть отбираются через Антарктиду, уебки
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+1
Am
На х    у     й
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+1
KIEWADIM
В антарктиду к пингвинам.
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0
Алекс Морган
Асоціація Арктики на вас чекає)))
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0
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