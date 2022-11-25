А что случилось? На россии уже не сильно хотят перебираться в Азию

Президент т.н. рпл александр алаев высказался о перспективе перехода россии из УЕФА в Азиатскую конфедерацию:

«Мы – члены УЕФА. Да, отстранены от соревнований, но мы являемся членами УЕФА. Ситуация развивается динамически. Мне бы хотелось, чтобы мы играли в Европе: выступали в Лиге чемпионов и Лиге Европы, Лиге конференций, чтобы играли в чемпионате Европы и отбирались на чемпионат мира через отборы чемпионата Европы.

Как будет развиваться ситуация, к чему она приведет, вернемся мы в Европу или нет – никто не знает. Понятно, что Азия менее привлекательна: и с финансовой, и со спортивной точек зрения. Но, возможно, когда-то вопрос встанет иначе – отбираться условно через Азию, либо вообще никуда не отбираться. Тогда я, наверное, скажу, что смысл есть. Учитывая, что Европа – это номер один в футболе, то хотелось бы остаться там.

Потенциальная смена конфедерации — это тяжелейший бюрократический процесс. Это цепочка действий, на протяжении больше года. Пока это все разговоры и слухи», – сказал чиновник местным СМИ.

Ранее стало известно, что в россии допускают выход из УЕФА и переход в Азиатскую конфедерацию футбола.