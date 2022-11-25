НЕЙМАР: «Думаю, что смогу помочь моим товарищам по команде и себе»
Бразильский форвард – о своем нынешнем состоянии
Нападающий сборной Бразилии Неймар рассказал о своем самочувствии после полученной травмы в матче 1-го тура ЧМ-2022 с командой Сербии (2:0) и поделился планами.
«Надевая футболку сборной Бразилии, я ощущаю только гордость и любовь к стране. Если бы бог дал мне возможность выбрать страну для рождения, я бы без сомнений появился на свет в Бразилии. Мне ничего не доставалось по щелчку пальцев, я долго преследовал свои цели. Никогда не желал никому зла и помогал слабым.
Сегодняшний день стал одним из самых тяжёлых за всю мою карьеру. Снова это случилось на чемпионате мира. Да, я получил травму, но уверен, что у меня еще будет возможность сыграть на этом турнире, и думаю, что смогу помочь моим товарищам по команде и себе», — написал Неймар.
Ранее стало известно, что Неймар на групповой стадии мундиаля сборной Бразилии больше не поможет. Он должен вернуться в строй лишь к играм плей-офф.
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