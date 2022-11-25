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Чемпионат мира
25 ноября 2022, 20:59 | Обновлено 25 ноября 2022, 21:00
577
0

НЕЙМАР: «Думаю, что смогу помочь моим товарищам по команде и себе»

Бразильский форвард – о своем нынешнем состоянии

25 ноября 2022, 20:59 | Обновлено 25 ноября 2022, 21:00
577
0
НЕЙМАР: «Думаю, что смогу помочь моим товарищам по команде и себе»
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

Нападающий сборной Бразилии Неймар рассказал о своем самочувствии после полученной травмы в матче 1-го тура ЧМ-2022 с командой Сербии (2:0) и поделился планами.

«Надевая футболку сборной Бразилии, я ощущаю только гордость и любовь к стране. Если бы бог дал мне возможность выбрать страну для рождения, я бы без сомнений появился на свет в Бразилии. Мне ничего не доставалось по щелчку пальцев, я долго преследовал свои цели. Никогда не желал никому зла и помогал слабым.

Сегодняшний день стал одним из самых тяжёлых за всю мою карьеру. Снова это случилось на чемпионате мира. Да, я получил травму, но уверен, что у меня еще будет возможность сыграть на этом турнире, и думаю, что смогу помочь моим товарищам по команде и себе», — написал Неймар.

Ранее стало известно, что Неймар на групповой стадии мундиаля сборной Бразилии больше не поможет. Он должен вернуться в строй лишь к играм плей-офф.

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Источник Sport.ua
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