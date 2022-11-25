Украина. Премьер лига25 ноября 2022, 20:35 |
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ФОТО. Вернулся? Нигерийский легионер Динамо тренируется с командой
Бенито провел тренировку с киевским клубом
25 ноября 2022, 20:35 |
1557
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Нигерийский полузащитник киевского «Динамо» Бенито провел тренировку с командой. Об этом свидетельствуют фотографии с тренировки киевского клуба, на которых был замечен непосредственно сам футболист.
Отметим, что весной прошлого сезона Бенито провел в аренде в «Горице», но в конце трансферного окна неожиданно оказался в заявке «Динамо» на сезон УПЛ.
К слову, президент «бело-синих» Игорь Суркис говорил после этого, что Бенито не находится в команде.
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