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  4. ФОТО. Вернулся? Нигерийский легионер Динамо тренируется с командой
Украина. Премьер лига
25 ноября 2022, 20:35 |
1557
0

ФОТО. Вернулся? Нигерийский легионер Динамо тренируется с командой

Бенито провел тренировку с киевским клубом

25 ноября 2022, 20:35 |
1557
0
ФОТО. Вернулся? Нигерийский легионер Динамо тренируется с командой
ФК Динамо Киев. Бенито

Нигерийский полузащитник киевского «Динамо» Бенито провел тренировку с командой. Об этом свидетельствуют фотографии с тренировки киевского клуба, на которых был замечен непосредственно сам футболист.

Отметим, что весной прошлого сезона Бенито провел в аренде в «Горице», но в конце трансферного окна неожиданно оказался в заявке «Динамо» на сезон УПЛ.

К слову, президент «бело-синих» Игорь Суркис говорил после этого, что Бенито не находится в команде.

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Бенито фото Динамо Киев тренировка
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Источник Динамомания
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