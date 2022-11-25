ФОТО. Вернулся? Нигерийский легионер Динамо тренируется с командой

Нигерийский полузащитник киевского «Динамо» Бенито провел тренировку с командой. Об этом свидетельствуют фотографии с тренировки киевского клуба, на которых был замечен непосредственно сам футболист.

Отметим, что весной прошлого сезона Бенито провел в аренде в «Горице», но в конце трансферного окна неожиданно оказался в заявке «Динамо» на сезон УПЛ.

К слову, президент «бело-синих» Игорь Суркис говорил после этого, что Бенито не находится в команде.