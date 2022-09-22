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Украина. Премьер лига
22 сентября 2022, 16:05 | Обновлено 22 сентября 2022, 16:06
1283
0

Динамо дозаявило на сезон двух игроков

В заявку включены Владислав Кулач и Бенито

22 сентября 2022, 16:05 | Обновлено 22 сентября 2022, 16:06
1283
0
Динамо дозаявило на сезон двух игроков
ФК Динамо Киев. Владислав Кулач

«Динамо» прияло решение дозаявить на текущий сезон УПЛ двух игроков. Речь идет о нигерийском полузащитнике Бенито и украинском форварде Владиславе Кулаче. Они будут выступать под 77-м и 28-м номерами соответственно.

На данный момент «Динамо» с 3 очками в 3 матчах идет на 11-м месте в турнирной таблице УПЛ.

Ранее сообщалось о том, что «Динамо» подпишет форварда «Фенербахче».

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Динамо Киев Владислав Кулач Бенито Украинская Премьер-лига
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Источник УПЛ
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