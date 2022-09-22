Динамо дозаявило на сезон двух игроков

«Динамо» прияло решение дозаявить на текущий сезон УПЛ двух игроков. Речь идет о нигерийском полузащитнике Бенито и украинском форварде Владиславе Кулаче. Они будут выступать под 77-м и 28-м номерами соответственно.

На данный момент «Динамо» с 3 очками в 3 матчах идет на 11-м месте в турнирной таблице УПЛ.

Ранее сообщалось о том, что «Динамо» подпишет форварда «Фенербахче».