Украина. Премьер лига22 сентября 2022, 16:05 | Обновлено 22 сентября 2022, 16:06
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Динамо дозаявило на сезон двух игроков
В заявку включены Владислав Кулач и Бенито
22 сентября 2022, 16:05 | Обновлено 22 сентября 2022, 16:06
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«Динамо» прияло решение дозаявить на текущий сезон УПЛ двух игроков. Речь идет о нигерийском полузащитнике Бенито и украинском форварде Владиславе Кулаче. Они будут выступать под 77-м и 28-м номерами соответственно.
На данный момент «Динамо» с 3 очками в 3 матчах идет на 11-м месте в турнирной таблице УПЛ.
Ранее сообщалось о том, что «Динамо» подпишет форварда «Фенербахче».
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