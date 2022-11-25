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Чемпионат мира
25 ноября 2022, 19:53 | Обновлено 25 ноября 2022, 20:02
174
0

Булайе ДИА: «Горжусь, что забил свой первый гол на чемпионате мира»

Сенегальский форвард – о матче с Катаром

25 ноября 2022, 19:53 | Обновлено 25 ноября 2022, 20:02
174
0
Булайе ДИА: «Горжусь, что забил свой первый гол на чемпионате мира»
Getty Images/Global Images Ukraine. Булайе Диа

Нападающий сборной Сенегала Булайе Диа прокомментировал победную игру своей команды на ЧМ-2022 со сборной Катара (3:1). Диа, как известно, отметился в матче одним голом.

«Я горжусь тем, что забил свой первый гол на чемпионате мира. Когда счет был 2:1, это вселило в них надежду, особенно при поддержке болельщиков. Мы были немного напуганы, но мы знали, что все еще можем победить. И нам удалось забить третий гол. Теперь будем готовиться к следующей игре, которая будет решающей», – признался Диа.

Сборная Сенегала 29 ноября в заключительном матче групповой стадии мундиаля в Катаре сыграет с Нидерландами, а Сенегал встретится с Эквадором.

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ЧМ-2022 по футболу Булайе Диа сборная Сенегала по футболу Катар - Сенегал
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Источник Sport.ua
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