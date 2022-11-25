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  4. ПЕЙДЖ: «В момент удаления у нас было сразу пять форвардов на поле»
Чемпионат мира
25 ноября 2022, 19:35 |
145
0

ПЕЙДЖ: «В момент удаления у нас было сразу пять форвардов на поле»

Тренер Уэльса разочарован игрой своей команды

25 ноября 2022, 19:35 |
145
0
ПЕЙДЖ: «В момент удаления у нас было сразу пять форвардов на поле»
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче второго тура группового раунда чемпионата мира 2022 сборная Ирана одержала победу над национальной командой Уэльса со счетом 2:0.

Главный тренер сборной Уэльса Роберт Пейдж после поражения подвел неутешительные итоги матча.

«Даже до удаления наша игра была плохой. Не показали свой уровень и те стандарты игры, которые установили для себя ране. Я всегда беру на себя ответственность, потому что это моя команда. В момент удаления у нас было сразу пять форвардов на поле, поэтому мы не могли перестроиться на оборонительную игру. Но все равно мы будем готовы сыграть против Англии, потому что это дерби и отличный матч».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

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Источник Sport.ua
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