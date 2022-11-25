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Украина. Премьер лига
25 ноября 2022, 19:45 | Обновлено 25 ноября 2022, 19:46
491
0

Роман ГРИГОРЧУК: «Готов признать, что для нас результат мог быть и хуже»

Наставник «Черноморца» – о матче с «Металлистом»

25 ноября 2022, 19:45 | Обновлено 25 ноября 2022, 19:46
491
0
Роман ГРИГОРЧУК: «Готов признать, что для нас результат мог быть и хуже»
ФК Черноморец. Роман Григорчук

Главный тренер одесского «Черноморца» Роман Григорчук дал оценку поединку 15-го тура Украинской Премьер-лиги с «Металлистом» из Харькова, который завершился вничью 0:0.

«Считаю, в целом, результат закономерен, хотя готов признать, что для нас по результату могло быть и хуже. Но, конечно, могло быть и лучше. Надо принять этот результат. В целом, за игру могу поставить своей команде плюс. Но если брать ошибки в завершающей фазе атак, то это на плюс не потянет. Надо повышать мастерство.

Во втором тайме была такая игра, которую я не люблю. Игра на встречных курсах – туда-сюда. Это больше для шоу, для болельщиков… Когда так происходит, это значит, что где-то мы не дорабатываем. Команда должна атаковать, но системно, сзади должно быть все перекрыто. Атаки три в три, два в два, четыре в два даже – как это вообще происходит и где все остальные люди? Почему такой беспорядок? Это не нормальная ситуация, это не наш подход», – заявил Григорчук.

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Роман Григорчук Черноморец Одесса Металлист Харьков
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Источник Sport.ua
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