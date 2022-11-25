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Чемпионат мира
25 ноября 2022, 18:44 | Обновлено 25 ноября 2022, 19:32
671
2

Рузбех Чешми побил рекорд Франческо Тотти

Защитник иранской сборной забил победный мяч в матче с Уэльсом на 90+8-й минуте

25 ноября 2022, 18:44 | Обновлено 25 ноября 2022, 19:32
671
2
Рузбех Чешми побил рекорд Франческо Тотти
Getty Images/Global Images Ukraine. Рузбех Чешми (слева)

Рузбех Чешми стал автором самого позднего победного гола в основное время матчей в финальных турнирах чемпионатов мира. Решающий мяч в поединке с Уэльсом он забил на 8-й компенсированной минуте встречи. Защитник иранской сборной на 3 минуты превзошел прежний рекорд мундиалей, установленный итальянцем Франческо Тотти на ЧМ-2006.

К слову, это уже второй рекорд иранских футболистов в Катаре. Четырьмя днями ранее, Мехди Тареми, поразив с пенальти ворота англичан на 90+13-й минуте, стал автором самого позднего гола мировых первенств (без учета экстратаймов).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые поздние победные голы в финальных турнирах ЧМ (в основное время матчей)

Дата

Игрок

Сборная

Соперник

Минута

Счет

25.11.2022

Рузбех ЧЕШМИ

Иран

Уэльс

90+8’

1:0

26.06.2006

Франческо ТОТТИ

Италия

Австралия

90+5’ (п)

1:0

15.06.2018

Азизи БУАДДУЗ*

Марокко

Иран

90+5’

0:1

23.06.2018

Тони КРООС

Германия

Швеция

90+5’

2:1

25.06.2018

Салем АЛЬ-ДОВСАРИ

Сауд. Аравия

Египет

90+5’

2:1

* автогол.

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Источник Sport.ua
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Serhiy Vyhryst
2:0 не "переможний" гол. Переможний був 1:0.
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