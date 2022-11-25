Рузбех Чешми побил рекорд Франческо Тотти
Защитник иранской сборной забил победный мяч в матче с Уэльсом на 90+8-й минуте
Рузбех Чешми стал автором самого позднего победного гола в основное время матчей в финальных турнирах чемпионатов мира. Решающий мяч в поединке с Уэльсом он забил на 8-й компенсированной минуте встречи. Защитник иранской сборной на 3 минуты превзошел прежний рекорд мундиалей, установленный итальянцем Франческо Тотти на ЧМ-2006.
К слову, это уже второй рекорд иранских футболистов в Катаре. Четырьмя днями ранее, Мехди Тареми, поразив с пенальти ворота англичан на 90+13-й минуте, стал автором самого позднего гола мировых первенств (без учета экстратаймов).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые поздние победные голы в финальных турнирах ЧМ (в основное время матчей)
|
Дата
|
Игрок
|
Сборная
|
Соперник
|
Минута
|
Счет
|
25.11.2022
|
Рузбех ЧЕШМИ
|
Иран
|
Уэльс
|
90+8’
|
1:0
|
26.06.2006
|
Франческо ТОТТИ
|
Италия
|
Австралия
|
90+5’ (п)
|
1:0
|
15.06.2018
|
Азизи БУАДДУЗ*
|
Марокко
|
Иран
|
90+5’
|
0:1
|
23.06.2018
|
Тони КРООС
|
Германия
|
Швеция
|
90+5’
|
2:1
|
25.06.2018
|
Салем АЛЬ-ДОВСАРИ
|
Сауд. Аравия
|
Египет
|
90+5’
|
2:1
* автогол.
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