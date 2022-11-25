Рузбех Чешми побил рекорд Франческо Тотти

Рузбех Чешми стал автором самого позднего победного гола в основное время матчей в финальных турнирах чемпионатов мира. Решающий мяч в поединке с Уэльсом он забил на 8-й компенсированной минуте встречи. Защитник иранской сборной на 3 минуты превзошел прежний рекорд мундиалей, установленный итальянцем Франческо Тотти на ЧМ-2006.

К слову, это уже второй рекорд иранских футболистов в Катаре. Четырьмя днями ранее, Мехди Тареми, поразив с пенальти ворота англичан на 90+13-й минуте, стал автором самого позднего гола мировых первенств (без учета экстратаймов).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые поздние победные голы в финальных турнирах ЧМ (в основное время матчей)

Дата Игрок Сборная Соперник Минута Счет 25.11.2022 Рузбех ЧЕШМИ Иран Уэльс 90+8’ 1:0 26.06.2006 Франческо ТОТТИ Италия Австралия 90+5’ (п) 1:0 15.06.2018 Азизи БУАДДУЗ* Марокко Иран 90+5’ 0:1 23.06.2018 Тони КРООС Германия Швеция 90+5’ 2:1 25.06.2018 Салем АЛЬ-ДОВСАРИ Сауд. Аравия Египет 90+5’ 2:1

* автогол.