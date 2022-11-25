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Чемпионат мира
25 ноября 2022, 18:53 | Обновлено 25 ноября 2022, 19:21
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Дидье ДЕШАМ: «Сборная Дании недооценена»

Наставник сборной Франции – о следующем сопернике команды

25 ноября 2022, 18:53 | Обновлено 25 ноября 2022, 19:21
360
0
Дидье ДЕШАМ: «Сборная Дании недооценена»
Getty Images/Global Images Ukraine. Дидье Дешам

Завтра, 26 ноября сборная Франции во втором туре ЧМ-2022 сыграет с Данией. Главный тренер французов Дидье Дешам поделился своим мнением по поводу следующего соперника команды:

«Я уже несколько раз говорил, что эта команда недооценена. Они доставили нам много проблем.

Поэтому мы должны убедиться, что сможем изменить эту тенденцию и возьмем реванш. Эта команда всегда способна изменить свою систему, что может привести к разным трудностям».

Матеріал підготовлено за підтримки Parimatch Ukraine.

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Источник L'Equipe
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