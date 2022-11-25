Карлуш КЕЙРУШ: «Победа над Уэльсом – только начало»

Главный тренер сборной Ирана Карлуш Кейруш прокомментировал победу 2:0 над Уэльсом во втором туре ЧМ-2022:

«Это только начало, но нам нужно закончить работу. Прекрасный день для нас. Огромное уважение моим футболистам. Они продемонстрировали то, что любят играть в футбол. Наши игроки заслуживают поддержки. Мы хотим играть для болельщиков».

Напомним, в первом туре Иран проиграл 2:6 Англии, а в третьем сыграет со сборной США.