Чемпионат мира25 ноября 2022, 18:41 |
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Карлуш КЕЙРУШ: «Победа над Уэльсом – только начало»
Тренер сборной Ирана – об успехе в матче второго тура
25 ноября 2022, 18:41 |
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Главный тренер сборной Ирана Карлуш Кейруш прокомментировал победу 2:0 над Уэльсом во втором туре ЧМ-2022:
«Это только начало, но нам нужно закончить работу. Прекрасный день для нас. Огромное уважение моим футболистам. Они продемонстрировали то, что любят играть в футбол. Наши игроки заслуживают поддержки. Мы хотим играть для болельщиков».
Напомним, в первом туре Иран проиграл 2:6 Англии, а в третьем сыграет со сборной США.
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