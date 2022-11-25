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  4. Карлуш КЕЙРУШ: «Победа над Уэльсом – только начало»
Чемпионат мира
25 ноября 2022, 18:41 |
356
0

Карлуш КЕЙРУШ: «Победа над Уэльсом – только начало»

Тренер сборной Ирана – об успехе в матче второго тура

25 ноября 2022, 18:41 |
356
0
Карлуш КЕЙРУШ: «Победа над Уэльсом – только начало»
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлуш Кейруш

Главный тренер сборной Ирана Карлуш Кейруш прокомментировал победу 2:0 над Уэльсом во втором туре ЧМ-2022:

«Это только начало, но нам нужно закончить работу. Прекрасный день для нас. Огромное уважение моим футболистам. Они продемонстрировали то, что любят играть в футбол. Наши игроки заслуживают поддержки. Мы хотим играть для болельщиков».

Напомним, в первом туре Иран проиграл 2:6 Англии, а в третьем сыграет со сборной США.

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Карлуш Кейруш сборная Ирана по футболу Уэльс - Иран ЧМ-2022 по футболу
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Источник ESPN
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