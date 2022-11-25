Победа в статусе андердога. Крутых вышел в полуфинал турнира в Испании

Украинский теннисист Алексей Крутых (АТР 252) в 1/4 финала грунтового челленджера в Валенсии (Испания) обыграл итальянца Андреа Пеллегрино (АТР 185) в трех сетах за 1 час и 59 минут.

ATP челленджер Валенсия. Грунт. 1/4 финала

Андреа Пеллегрино (Италия) – Алексей Крутых (Украина) – 6:3, 3:6, 2:6

В третьем сете Алексей проигрывал со счетом 0:2, но выиграл 6 геймов подряд и закрыл матч.

В следующем раунде Крутых встретится с Никола Милоевичем из Сербии.

Отметим, что в 1/8 финала украинец разобрался с Лусиано Дардери.