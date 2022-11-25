Победа в статусе андердога. Крутых вышел в полуфинал турнира в Испании
Алексей в трех сетах обыграл Андреа Пеллегрино
Украинский теннисист Алексей Крутых (АТР 252) в 1/4 финала грунтового челленджера в Валенсии (Испания) обыграл итальянца Андреа Пеллегрино (АТР 185) в трех сетах за 1 час и 59 минут.
ATP челленджер Валенсия. Грунт. 1/4 финала
Андреа Пеллегрино (Италия) – Алексей Крутых (Украина) – 6:3, 3:6, 2:6
В третьем сете Алексей проигрывал со счетом 0:2, но выиграл 6 геймов подряд и закрыл матч.
В следующем раунде Крутых встретится с Никола Милоевичем из Сербии.
Отметим, что в 1/8 финала украинец разобрался с Лусиано Дардери.
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