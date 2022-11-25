Врач сборной Бразилии: «Неймар и Данило пропустят следующий матч»

Врач сборной Бразилии Родриго Ласмар рассказал о состоянии травмированных игроков команды – Неймара и Данило:

«Тесты показали травму боковой связки правого голеностопа Неймара и небольшую костную опухоль. У Данило повреждение медиальной связки левого голеностопа.

Футболисты продолжают лечение. Очень важно сохранять спокойствие, быть умиротворенными. Оценка будет проводиться ежедневно, чтобы иметь информацию и принимать на ее основе наилучшие решения.

Мы уже можем сказать, что оба игрока не примут участия в следующем матче, но они будут лечиться, и наша цель – постараться сделать так, чтобы они восстановились на этом турнире».

Ранее сообщалось о том, что Неймар пропустит групповой этап.