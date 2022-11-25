Врач сборной Бразилии: «Неймар и Данило пропустят следующий матч»
Родриго Ласмар – о состоянии своих игроков
Врач сборной Бразилии Родриго Ласмар рассказал о состоянии травмированных игроков команды – Неймара и Данило:
«Тесты показали травму боковой связки правого голеностопа Неймара и небольшую костную опухоль. У Данило повреждение медиальной связки левого голеностопа.
Футболисты продолжают лечение. Очень важно сохранять спокойствие, быть умиротворенными. Оценка будет проводиться ежедневно, чтобы иметь информацию и принимать на ее основе наилучшие решения.
Мы уже можем сказать, что оба игрока не примут участия в следующем матче, но они будут лечиться, и наша цель – постараться сделать так, чтобы они восстановились на этом турнире».
Ранее сообщалось о том, что Неймар пропустит групповой этап.
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