Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Врач сборной Бразилии: «Неймар и Данило пропустят следующий матч»
Чемпионат мира
25 ноября 2022, 18:01 |
376
0

Врач сборной Бразилии: «Неймар и Данило пропустят следующий матч»

Родриго Ласмар – о состоянии своих игроков

25 ноября 2022, 18:01 |
376
0
Врач сборной Бразилии: «Неймар и Данило пропустят следующий матч»
Getty Images/Global Images Ukraine

Врач сборной Бразилии Родриго Ласмар рассказал о состоянии травмированных игроков команды – Неймара и Данило:

«Тесты показали травму боковой связки правого голеностопа Неймара и небольшую костную опухоль. У Данило повреждение медиальной связки левого голеностопа.

Футболисты продолжают лечение. Очень важно сохранять спокойствие, быть умиротворенными. Оценка будет проводиться ежедневно, чтобы иметь информацию и принимать на ее основе наилучшие решения.

Мы уже можем сказать, что оба игрока не примут участия в следующем матче, но они будут лечиться, и наша цель – постараться сделать так, чтобы они восстановились на этом турнире».

Ранее сообщалось о том, что Неймар пропустит групповой этап.

По теме:
ПЕЙДЖ: «В момент удаления у нас было сразу пять форвардов на поле»
Кевин ДЕ БРЮЙНЕ: «Бельгия не может играть как Ман Сити»
ВИДЕО. Валенсия снова забил за Эквадор и сравнял счет в игре с Нидерландами
сборная Бразилии по футболу травма ЧМ-2022 по футболу Данило Неймар
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник O Globo
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Как выглядел шедевральный гол Ришарлисона из-за ворот
Футбол | 24 ноября 2022, 23:28 0
ВИДЕО. Как выглядел шедевральный гол Ришарлисона из-за ворот
ВИДЕО. Как выглядел шедевральный гол Ришарлисона из-за ворот

Крутой ракурс от ФИФА

Врач сборной Бразилии рассказал подробности о травме Неймара
Футбол | 25 ноября 2022, 02:00 0
Врач сборной Бразилии рассказал подробности о травме Неймара
Врач сборной Бразилии рассказал подробности о травме Неймара

Форвард бразильской сборной вывихнул правую лодыжку, и она опухла

Сивасспор проведет с Динамо переговоры об аренде Беседина
Футбол | 25.11.2022, 11:55
Сивасспор проведет с Динамо переговоры об аренде Беседина
Сивасспор проведет с Динамо переговоры об аренде Беседина
Футболистам Саудовской Аравии подарили машины за победу над Аргентиной
Футбол | 25.11.2022, 17:21
Футболистам Саудовской Аравии подарили машины за победу над Аргентиной
Футболистам Саудовской Аравии подарили машины за победу над Аргентиной
Достижение и антирекорд. Матч Катар – Сенегал вошел в историю
Футбол | 25.11.2022, 18:42
Достижение и антирекорд. Матч Катар – Сенегал вошел в историю
Достижение и антирекорд. Матч Катар – Сенегал вошел в историю
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. С крымскотатарским флагом. Усик спел песню об освобождении Крыма
ВИДЕО. С крымскотатарским флагом. Усик спел песню об освобождении Крыма
24.11.2022, 16:50 2
Бокс
Женская сборная Украины крупно проиграла Литве в отборе на чемпионат Европы
Женская сборная Украины крупно проиграла Литве в отборе на чемпионат Европы
24.11.2022, 21:32 4
Баскетбол
ФОТО. Свитолина встретилась с Вакарчуком после концерта Океан Эльзы
ФОТО. Свитолина встретилась с Вакарчуком после концерта Океан Эльзы
25.11.2022, 12:34
Теннис
Безвольные немцы. Германия сенсационно проиграла Японии, ведя в счете
Безвольные немцы. Германия сенсационно проиграла Японии, ведя в счете
23.11.2022, 16:59 14
Футбол
Клуба еще нет, а уже проблемы. Роналду получил дисквалификацию на 2 матча
Клуба еще нет, а уже проблемы. Роналду получил дисквалификацию на 2 матча
23.11.2022, 21:25 5
Футбол
лукашенко пригрозил полным уничтожением Украины
лукашенко пригрозил полным уничтожением Украины
24.11.2022, 12:55 14
Война
НОЙЕР: «Они могут забрать повязку, но никогда не заставят нас замолчать»
НОЙЕР: «Они могут забрать повязку, но никогда не заставят нас замолчать»
24.11.2022, 07:51 5
Футбол
Спас пенальти Мудрика. Шахтер с трудом обыграл Ворсклу
Спас пенальти Мудрика. Шахтер с трудом обыграл Ворсклу
23.11.2022, 17:53 47
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности