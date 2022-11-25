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  4. Продолжает уничтожать. Снигур пробилась в полуфинал турнира в Люксембурге
ITF
25 ноября 2022, 17:45 |
211
0

Продолжает уничтожать. Снигур пробилась в полуфинал турнира в Люксембурге

Дарья в двух сетах уверенно разобралась с Нома Акуге Ноха

25 ноября 2022, 17:45 |
211
0
Продолжает уничтожать. Снигур пробилась в полуфинал турнира в Люксембурге
Instagram. Дарья Снигур

Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 107) в 1/4 финала 25-тысячника в Петанже в двух сетах деклассировала немецкую теннисистку Нома Акуге Ноха (WTA 244).

ITF W25 Петанж. Хард в помещении. 1/4 финала

Дарья Снигур (Украина) [2] – Нома Акуге Ноха (Германия) [5] – 6:3, 6:1

Отметим, что в предыдущем раунде Снигур также спокойно обыграла свою соперницу, не оставив ей ни единого шанса.

В полуфинале соревнований Дарья проведет матч против Магали Кемпен из Бельгии.

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ITF Петанж Дарья Снигур
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Источник Sport.ua
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