ITF24 ноября 2022, 13:59 |
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Снигур разгромила соперницу и вышла в 1/4 финала 25-тысячника в Люксембурге
Украинка не оставила шансов Фионе Ганц
24 ноября 2022, 13:59 |
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Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 107) в 1/8 финала 25-тысячника в Петанже (Люксембург) уверенно обыграла Фиону Ганц (Швейцария, WTA 568) в двух сетах.
ITF W25 Петанж. Хард в помещении. 1/8 финала
Фиона Ганц (Швейцария) – Дарья Снигур (Украина) – 2:6, 1:6
В следующем раунде украинка встретится с пятой сеяной турнира Нома Акуге Ноха (Германия, WTA 244).
Отметим, что в 1/16 финала Дарья выиграла у Тилвит Ди Гиролами из Бельгии.
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