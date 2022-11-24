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  4. Снигур разгромила соперницу и вышла в 1/4 финала 25-тысячника в Люксембурге
ITF
24 ноября 2022, 13:59 |
180
0

Снигур разгромила соперницу и вышла в 1/4 финала 25-тысячника в Люксембурге

Украинка не оставила шансов Фионе Ганц

24 ноября 2022, 13:59 |
180
0
Снигур разгромила соперницу и вышла в 1/4 финала 25-тысячника в Люксембурге
Instagram. Дарья Снигур

Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 107) в 1/8 финала 25-тысячника в Петанже (Люксембург) уверенно обыграла Фиону Ганц (Швейцария, WTA 568) в двух сетах.

ITF W25 Петанж. Хард в помещении. 1/8 финала

Фиона Ганц (Швейцария) – Дарья Снигур (Украина) – 2:6, 1:6

В следующем раунде украинка встретится с пятой сеяной турнира Нома Акуге Ноха (Германия, WTA 244).

Отметим, что в 1/16 финала Дарья выиграла у Тилвит Ди Гиролами из Бельгии.

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Источник Sport.ua
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