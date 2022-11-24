Снигур разгромила соперницу и вышла в 1/4 финала 25-тысячника в Люксембурге

Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 107) в 1/8 финала 25-тысячника в Петанже (Люксембург) уверенно обыграла Фиону Ганц (Швейцария, WTA 568) в двух сетах.

ITF W25 Петанж. Хард в помещении. 1/8 финала

Фиона Ганц (Швейцария) – Дарья Снигур (Украина) – 2:6, 1:6

В следующем раунде украинка встретится с пятой сеяной турнира Нома Акуге Ноха (Германия, WTA 244).

Отметим, что в 1/16 финала Дарья выиграла у Тилвит Ди Гиролами из Бельгии.