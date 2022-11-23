Снигур выиграла первый матч на турнире в Люксембурге

Украинская теннисистка Дарья Снигур (№107) стартовала с победы на хардовом 25-тысячнике ITF в Люксембурге.

На старте соревнований украинка, посеянная под вторым номером, переиграла Тильвит Ди Джиролами из Бельгии (№747) .

Петанж. Первый круг

Дарья Снигур (Украина) – Тильвит Ди Джиролами (Бельгия) – 6:4, 7:5

В следующем круге Снигур сразится против Фионы Ганз из Швейцарии (№568).