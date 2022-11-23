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ITF
23 ноября 2022, 15:23 | Обновлено 23 ноября 2022, 15:24
82
0

Снигур выиграла первый матч на турнире в Люксембурге

Дарья обыграла соперницу из Бельгии

23 ноября 2022, 15:23 | Обновлено 23 ноября 2022, 15:24
82
0
Снигур выиграла первый матч на турнире в Люксембурге
Instagram. Дарья Снигур

Украинская теннисистка Дарья Снигур (№107) стартовала с победы на хардовом 25-тысячнике ITF в Люксембурге.

На старте соревнований украинка, посеянная под вторым номером, переиграла Тильвит Ди Джиролами из Бельгии (№747) .

Петанж. Первый круг
Дарья Снигур (Украина) – Тильвит Ди Джиролами (Бельгия) – 6:4, 7:5

В следующем круге Снигур сразится против Фионы Ганз из Швейцарии (№568).

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Источник Sport.ua
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