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Украина. Премьер лига
25 ноября 2022, 17:45 |
400
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Металлист 1925

В Киеве на стадионе «Динамо» пройдет поединок 15-го тура украинской Премьер-лиги

25 ноября 2022, 17:45 |
400
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Металлист 1925
ФК Динамо

В субботу, 26 ноября, состоится матч 15-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Динамо» и «Металлист 1925».

Поединок пройдет в Киеве на стадионе «Динамо» имени В.Лобановского и судить его будет арбитр Максим Козыряцкий из Запорожья. Начало встречи в 14:00.

«Динамо» – «Металлист 1925». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины

Игру можно посмотреть в прямом эфире на телеканале «2+2».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Динамо» – «Металлист 1925», за которой следите здесь.

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Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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