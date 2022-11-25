Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Металлист 1925
В Киеве на стадионе «Динамо» пройдет поединок 15-го тура украинской Премьер-лиги
В субботу, 26 ноября, состоится матч 15-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Динамо» и «Металлист 1925».
Поединок пройдет в Киеве на стадионе «Динамо» имени В.Лобановского и судить его будет арбитр Максим Козыряцкий из Запорожья. Начало встречи в 14:00.
«Динамо» – «Металлист 1925». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины
Игру можно посмотреть в прямом эфире на телеканале «2+2».
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Динамо» – «Металлист 1925», за которой следите здесь.
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