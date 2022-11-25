Позор УАФ? Два украинских арбитра не получат статус арбитров ФИФА
Андрей Коваленко и Александр Шандор второй год подряд не сдали тест по английскому языку
Два украинских арбитра Андрей Коваленко и Александр Шандор не получат статус арбитров ФИФА.
Сообщается, рефери провалили тест на знание английского языка, который нужно сдать для получения статуса арбитра ФИФА. В прошлом году судьи тоже не сдали тест, но ФИФА дала год, чтобы подготовиться к повторному экзамену.
Теперь Украина потеряла 2 места среди арбитров ФИФА.
Отметим, что Коваленко и Шандор являются арбитрами УПЛ. В 13-м туре чемпионата Украины по футболу Коваленко обслуживал матч «Металлист» – «Кривбасс», а Шандор судил встречу между «Александрией» и «Вересом».
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