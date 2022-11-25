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25 ноября 2022, 17:37 |
1123
3

Позор УАФ? Два украинских арбитра не получат статус арбитров ФИФА

Андрей Коваленко и Александр Шандор второй год подряд не сдали тест по английскому языку

25 ноября 2022, 17:37 |
1123
3
Позор УАФ? Два украинских арбитра не получат статус арбитров ФИФА
УПЛ. Александр Шандор

Два украинских арбитра Андрей Коваленко и Александр Шандор не получат статус арбитров ФИФА.

Сообщается, рефери провалили тест на знание английского языка, который нужно сдать для получения статуса арбитра ФИФА. В прошлом году судьи тоже не сдали тест, но ФИФА дала год, чтобы подготовиться к повторному экзамену.

Теперь Украина потеряла 2 места среди арбитров ФИФА.

Отметим, что Коваленко и Шандор являются арбитрами УПЛ. В 13-м туре чемпионата Украины по футболу Коваленко обслуживал матч «Металлист» – «Кривбасс», а Шандор судил встречу между «Александрией» и «Вересом».

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Андрей Коваленко (судья) Александр Шандор Комитет арбитров УАФ ФИФА судьи
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Комментарии 3
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Burevestnik
для чого тім арбітрам ФІФА, там напряг, ще й якась англійська мова... 
Їх в УПЛ  кормлять чудово.  
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+2
Dar Veter
Ну сейчас они совершенствуют знание всех терминов на  государственном языке.  А после войны займутся и английским. Пока нам хватит и Монзуль.
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0
Умник
Полная деградация
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0
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