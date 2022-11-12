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Украина. Премьер лига
12 ноября 2022, 04:27 | Обновлено 12 ноября 2022, 04:31
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0

Шахтер и Зарю рассудит Монзуль. Известны судейские назначения 13-го тура

Система VAR будет задействована на матче «Ворскла» – «Днепр-1»

12 ноября 2022, 04:27 | Обновлено 12 ноября 2022, 04:31
178
0
Шахтер и Зарю рассудит Монзуль. Известны судейские назначения 13-го тура
Instagram. Катерина Монзуль

Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матчи 13-го тура УПЛ.

13-й тур

13 ноября

13:00. «Ворскла» – «Днепр-1». Минай. Стадион «Минай». Арбитр – Максим Козыряцкий (Запорожье). Арбитр ВАР – Евгений Арановский.

13:00. «Александрия» – «Верес». Александрия. Стадион КСК «НИКО». Арбитр – Александр Шандор (Львов).

15:00. «Шахтер» – «Заря». Львов. Стадион «Арена Львов». Арбитр – Екатерина Монзуль (Харьков).

15:00. «Динамо» – «Колос». Киев. Стадион имени Лобановского. Арбитр – Игорь Пасхал (Херсон).

15:00. «Металлист 1925» – «Ингулец». Киев. Стадион «Олимпийский». Арбитр – Владимир Новохатный (Киев).

14 ноября

13:00. «Металлист» – «Кривбасс». Ужгород. Стадион «Авангард». Арбитр – Андрей Коваленко (Полтава).

14:00. «Черноморец» – «Львов». Львов. Стадион «Львов». Арбитр – Александр Омельчук (Славянск).

15:00. «Рух» – «Минай». Львов. Стадион «Арена Львов». Арбитр – Николай Балакин (Киевская область).

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Источник Комитет арбитров УАФ
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