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Чемпионат Европы
25 ноября 2022, 16:59 |
1171
0

Тренер Аргентины: «Должна последовать незамедлительная реакция»

Лионель Скалони – о матче против Мексики

25 ноября 2022, 16:59 |
1171
0
Тренер Аргентины: «Должна последовать незамедлительная реакция»
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Скалони

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони накануне матча второго тура ЧМ-2022 против Мексики (26 ноября) рассказал о реакции команды на поражение 1:2 от Саудовской Аравии:

«С эмоциональной точки зрения должна последовать незамедлительная реакция. Да, в первый день на тебя влияет этот удар, а потом нужно подняться. Этот состав способен на это. У меня нет сомнений в том, как команда подходит к игре.

Мы оцениваем ситуацию, ищем альтернативные варианты для предстоящего матча, но не для нашего стиля игры. Измненения в составе возможны. Решение по этому вопросу мы примем сегодня».

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Лионель Скалони сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 по футболу
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Источник Tyc Sports
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