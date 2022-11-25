Тренер Аргентины: «Должна последовать незамедлительная реакция»

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони накануне матча второго тура ЧМ-2022 против Мексики (26 ноября) рассказал о реакции команды на поражение 1:2 от Саудовской Аравии:

«С эмоциональной точки зрения должна последовать незамедлительная реакция. Да, в первый день на тебя влияет этот удар, а потом нужно подняться. Этот состав способен на это. У меня нет сомнений в том, как команда подходит к игре.

Мы оцениваем ситуацию, ищем альтернативные варианты для предстоящего матча, но не для нашего стиля игры. Измненения в составе возможны. Решение по этому вопросу мы примем сегодня».