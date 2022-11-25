Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Уэска – Спортинг. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Испания
25 ноября 2022, 15:35 | Обновлено 25 ноября 2022, 15:49
74
0

Уэска – Спортинг. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Довольно равное противостояние

25 ноября 2022, 15:35 | Обновлено 25 ноября 2022, 15:49
74
0
Уэска – Спортинг. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

25 ноября на «Эль Алькорас» пройдет матч 17-го тура Сегунды, в котором «Уэска» встретится с «Спортинг» (Хихон). Старт поединка запланирован на 23:00 по московскому времени.

«Уэска»

Клуб в 2018-м и 2020-м годах пробивались в Примеру. Да, ни разу при этом не вышло закрепиться, и первый же год на новом уровне заканчивался в итоге вылетом. Но все же, казалось, «оскенцы» превращались в некий «футбольный лифт» между парой высших дивизионов Испании. Вот только команда откровенно разочаровывает вот уже 2-й розыгрыш подряд в Сегунде. Перед прошлой темпорадой этот коллектив зачисляли в перечень фаворитов, но в итоге было только 13-е место. И не особенно удается прибавить и после летних каникул. Победить впервые получилось только с 4-й попытки, в сентябре. После этого, казалось, вышло прибавить, была даже серия из 7 матчей без поражений. Но все закончилось в ноябре. Сначала были 0-1 с «Понферрадиной», потом, после 1-0 с «Вильярреалом-Б», последовал вылет из кубка и 0-2 на поле «Тенерифе».

«Спортинг» (Хихон)

Команда в 2008-го по 2017-й год, в рамках 2-х отрезков, провела немало лет в Примере. И, безусловно, хочется снова вернуться туда. Но если сразу после очередного понижения было 4-е место и участие в плей-офф, то в прошлой темпораде если и была какая-то борьба, то уже за выживание. В итоге «хихонцы» смогли закончить на 17-й позиции, потеряв сразу 10 мест в турнирной таблице за 1 чемпионат. Сейчас картина немного оптимистичнее для клуба. Он держится сейчас «на экваторе», показывая почти равенство в своих результатах: 5 побед при 4-х поражениях, 21 забитый гол при 20 пропущенных. Но при этом стоит помнить, что подопечные Абелардо, что в очередной раз занял тренерский пост, проиграли только дважды в 10 крайних турах. Более того, с учетом кубка, не уступали никому вот уже в 4-х поединках.

Статистика личных встреч

«Уэска» проиграла только однажды в 7 крайних матчах. Но также стоит помнить, что прошлый сезон закончился ничьими в обоих поединках.

Прогноз на противостояние

Букмекерские конторы считают, что у хозяев есть неплохие шансы на победу. Но «Спортинг» в последних матчах смотрелся убедительнее - рискнем ставить на его победу, подстраховавшись форой «0» (коэффициент - 2,21). Нашей ставкой будет позиция – П2 (0) с коэффициентом 2.21 по линии Parimatch.

Parimatch
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Кубок Испании. Две команды Ла Лиги умудрились вылететь в первом раунде
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский защитник подписал контракт с клубом из Португалии
Динамо отдаст форварда в аренду словацкому клубу
Спортинг Хихон Уэска
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Виталий Петровский
Виталий Петровский Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Уэльс – Иран – 0:2. Видео голов и обзор матча
Футбол | 25 ноября 2022, 14:00 0
Уэльс – Иран – 0:2. Видео голов и обзор матча
Уэльс – Иран – 0:2. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча чемпионата мира

Первое удаление на ЧМ-2022. Красную карточку получил вратарь
Футбол | 25 ноября 2022, 13:56 0
Первое удаление на ЧМ-2022. Красную карточку получил вратарь
Первое удаление на ЧМ-2022. Красную карточку получил вратарь

Кипер Уэльса Хеннесси сбил соперника

Португалия – Гана – 3:2. Видео голов и обзор матча
Футбол | 24.11.2022, 19:55
Португалия – Гана – 3:2. Видео голов и обзор матча
Португалия – Гана – 3:2. Видео голов и обзор матча
Врач сборной Бразилии рассказал подробности о травме Неймара
Футбол | 25.11.2022, 02:00
Врач сборной Бразилии рассказал подробности о травме Неймара
Врач сборной Бразилии рассказал подробности о травме Неймара
Сивасспор проведет с Динамо переговоры об аренде Беседина
Футбол | 25.11.2022, 11:55
Сивасспор проведет с Динамо переговоры об аренде Беседина
Сивасспор проведет с Динамо переговоры об аренде Беседина
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Турнирная таблица УПЛ. Между Днепром-1 и Шахтером пять очков
Турнирная таблица УПЛ. Между Днепром-1 и Шахтером пять очков
24.11.2022, 04:35 3
Футбол
Жена Усика: «Они прикрывают свои преступления самым святым! Вот уроды!»
Жена Усика: «Они прикрывают свои преступления самым святым! Вот уроды!»
25.11.2022, 09:57 2
Бокс
ВИДЕО. Феномен от Испании, Роналду дисквалифицирован, ставим на Гану
ВИДЕО. Феномен от Испании, Роналду дисквалифицирован, ставим на Гану
24.11.2022, 12:26
Футбол
ФОТО. Марта Костюк в черном платье очаровала Дубай
ФОТО. Марта Костюк в черном платье очаровала Дубай
25.11.2022, 07:41
Теннис
Безвольные немцы. Германия сенсационно проиграла Японии, ведя в счете
Безвольные немцы. Германия сенсационно проиграла Японии, ведя в счете
23.11.2022, 16:59 14
Футбол
ВИДЕО. С крымскотатарским флагом. Усик спел песню об освобождении Крыма
ВИДЕО. С крымскотатарским флагом. Усик спел песню об освобождении Крыма
24.11.2022, 16:50 2
Бокс
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
24.11.2022, 01:00
Биатлон
Клуба еще нет, а уже проблемы. Роналду получил дисквалификацию на 2 матча
Клуба еще нет, а уже проблемы. Роналду получил дисквалификацию на 2 матча
23.11.2022, 21:25 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности