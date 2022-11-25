25 ноября на «Эль Алькорас» пройдет матч 17-го тура Сегунды, в котором «Уэска» встретится с «Спортинг» (Хихон). Старт поединка запланирован на 23:00 по московскому времени.

«Уэска»

Клуб в 2018-м и 2020-м годах пробивались в Примеру. Да, ни разу при этом не вышло закрепиться, и первый же год на новом уровне заканчивался в итоге вылетом. Но все же, казалось, «оскенцы» превращались в некий «футбольный лифт» между парой высших дивизионов Испании. Вот только команда откровенно разочаровывает вот уже 2-й розыгрыш подряд в Сегунде. Перед прошлой темпорадой этот коллектив зачисляли в перечень фаворитов, но в итоге было только 13-е место. И не особенно удается прибавить и после летних каникул. Победить впервые получилось только с 4-й попытки, в сентябре. После этого, казалось, вышло прибавить, была даже серия из 7 матчей без поражений. Но все закончилось в ноябре. Сначала были 0-1 с «Понферрадиной», потом, после 1-0 с «Вильярреалом-Б», последовал вылет из кубка и 0-2 на поле «Тенерифе».

«Спортинг» (Хихон)

Команда в 2008-го по 2017-й год, в рамках 2-х отрезков, провела немало лет в Примере. И, безусловно, хочется снова вернуться туда. Но если сразу после очередного понижения было 4-е место и участие в плей-офф, то в прошлой темпораде если и была какая-то борьба, то уже за выживание. В итоге «хихонцы» смогли закончить на 17-й позиции, потеряв сразу 10 мест в турнирной таблице за 1 чемпионат. Сейчас картина немного оптимистичнее для клуба. Он держится сейчас «на экваторе», показывая почти равенство в своих результатах: 5 побед при 4-х поражениях, 21 забитый гол при 20 пропущенных. Но при этом стоит помнить, что подопечные Абелардо, что в очередной раз занял тренерский пост, проиграли только дважды в 10 крайних турах. Более того, с учетом кубка, не уступали никому вот уже в 4-х поединках.

Статистика личных встреч

«Уэска» проиграла только однажды в 7 крайних матчах. Но также стоит помнить, что прошлый сезон закончился ничьими в обоих поединках.

Прогноз на противостояние

Букмекерские конторы считают, что у хозяев есть неплохие шансы на победу. Но «Спортинг» в последних матчах смотрелся убедительнее - рискнем ставить на его победу, подстраховавшись форой «0» (коэффициент - 2,21). Нашей ставкой будет позиция – П2 (0) с коэффициентом 2.21 по линии Parimatch.