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  4. Гарет БЭЙЛ: «Мы все опустошены, других слов не подобрать»
Чемпионат мира
25 ноября 2022, 15:51 |
855
1

Гарет БЭЙЛ: «Мы все опустошены, других слов не подобрать»

Лидер сборной Уэльса – о поражении от Ирана

25 ноября 2022, 15:51 |
855
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Гарет БЭЙЛ: «Мы все опустошены, других слов не подобрать»
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарет Бэйл

Капитан сборной Уэльса Гарет Бэйл прокомментировал поражение 0:2 от Ирана во втором туре ЧМ-2022:

«Мы опустошены. Других слов и не подобрать. Мы боролись до самой последней секунды, и в следующий раз нам нужно сделать это снова. Мы все опустошены, но должны взять себя в руки. Это будет непросто. Посмотрим, как все пойдет дальше».

После двух туров в активе Уэльса всего одно очко, в третьем туре команда сыграет с Англией.

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Гарет Бэйл сборная Уэльса по футболу Уэльс - Иран ЧМ-2022 по футболу
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Источник ESPN
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vh
Випадкові пасажири на ЧС, ось все і стає на свої місця.
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