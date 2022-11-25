Чемпионат мира25 ноября 2022, 15:51 |
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Гарет БЭЙЛ: «Мы все опустошены, других слов не подобрать»
Лидер сборной Уэльса – о поражении от Ирана
25 ноября 2022, 15:51 |
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Капитан сборной Уэльса Гарет Бэйл прокомментировал поражение 0:2 от Ирана во втором туре ЧМ-2022:
«Мы опустошены. Других слов и не подобрать. Мы боролись до самой последней секунды, и в следующий раз нам нужно сделать это снова. Мы все опустошены, но должны взять себя в руки. Это будет непросто. Посмотрим, как все пойдет дальше».
После двух туров в активе Уэльса всего одно очко, в третьем туре команда сыграет с Англией.
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