Гарет БЭЙЛ: «Мы все опустошены, других слов не подобрать»

Капитан сборной Уэльса Гарет Бэйл прокомментировал поражение 0:2 от Ирана во втором туре ЧМ-2022:

«Мы опустошены. Других слов и не подобрать. Мы боролись до самой последней секунды, и в следующий раз нам нужно сделать это снова. Мы все опустошены, но должны взять себя в руки. Это будет непросто. Посмотрим, как все пойдет дальше».

После двух туров в активе Уэльса всего одно очко, в третьем туре команда сыграет с Англией.