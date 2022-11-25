ВИДЕО. Роналду не хочет говорить о Манчестер Юнайтед

Сейчас Криштиану Роналду в составе сборной Португалии выступает на чемпионате мира 2022 года в Катаре. В первом туре ЧМ португальцы обыграли Гану 3:2, а сам Роналду забил гол с пенальти.

Читайте также: Криштиану Роналду стал самым возрастным бомбардиром ЧМ после Роже Милла

На пресс-конференции журналист попросил Роналду прокомментировать расторжение контракта с «Манчестер Юнайтед». Однако 37-летний португалец это событие комментировать отказался: