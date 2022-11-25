Чемпионат мира25 ноября 2022, 15:31 |
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ВИДЕО. Роналду не хочет говорить о Манчестер Юнайтед
Форвард не прокомментировал расторжение контракта
25 ноября 2022, 15:31 |
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Сейчас Криштиану Роналду в составе сборной Португалии выступает на чемпионате мира 2022 года в Катаре. В первом туре ЧМ португальцы обыграли Гану 3:2, а сам Роналду забил гол с пенальти.
На пресс-конференции журналист попросил Роналду прокомментировать расторжение контракта с «Манчестер Юнайтед». Однако 37-летний португалец это событие комментировать отказался:
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