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Чемпионат мира
25 ноября 2022, 15:31 |
564
0

ВИДЕО. Роналду не хочет говорить о Манчестер Юнайтед

Форвард не прокомментировал расторжение контракта

25 ноября 2022, 15:31 |
564
0
ВИДЕО. Роналду не хочет говорить о Манчестер Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine

Сейчас Криштиану Роналду в составе сборной Португалии выступает на чемпионате мира 2022 года в Катаре. В первом туре ЧМ португальцы обыграли Гану 3:2, а сам Роналду забил гол с пенальти.

На пресс-конференции журналист попросил Роналду прокомментировать расторжение контракта с «Манчестер Юнайтед». Однако 37-летний португалец это событие комментировать отказался:

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Источник Sport.ua
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