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Чемпионат мира
25 ноября 2022, 15:21 |
650
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ФОТО. Как Уэльс провалился в матче с Ираном

Гарет Бэйл и компания потерпели поражение

25 ноября 2022, 15:21 |
650
0
ФОТО. Как Уэльс провалился в матче с Ираном
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 25 ноября сборная Ирана во втором туре чемпионата мира неожиданно обыграла Уэльс со счетом 2:0.

Уэльс – Иран – 0:2
Гол: Чешми 90+8, Разаэян (90+11)

Уэльс: Хеннесси – Дэвис, Родон, Мефэм – Уильямс, Рэмси (Уорд 88), Ампаду (Аллен 78), Робертс (Джонсон 57) – Уилсон (Джеймс 58), Бэйл, Мур

Иран: Хоссейни – Мохаммади, Маджид, Пуралиганджи, Разаэян – Хаджсафи (Тораби 77), Эзатолахи (Карими 83) , Ахмад Нуроллахи (Чешми 78), Голизадеш (Джаханбахш 77) – Тареми, Азмун (Ансарифард 68)

Вашему вниманию самые яркие фото с матча Уэльс – Иран (0:2):

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Источник Sport.ua
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