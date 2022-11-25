ФОТО. Как Уэльс провалился в матче с Ираном
Гарет Бэйл и компания потерпели поражение
Сегодня, 25 ноября сборная Ирана во втором туре чемпионата мира неожиданно обыграла Уэльс со счетом 2:0.
Уэльс – Иран – 0:2
Гол: Чешми 90+8, Разаэян (90+11)
Уэльс: Хеннесси – Дэвис, Родон, Мефэм – Уильямс, Рэмси (Уорд 88), Ампаду (Аллен 78), Робертс (Джонсон 57) – Уилсон (Джеймс 58), Бэйл, Мур
Иран: Хоссейни – Мохаммади, Маджид, Пуралиганджи, Разаэян – Хаджсафи (Тораби 77), Эзатолахи (Карими 83) , Ахмад Нуроллахи (Чешми 78), Голизадеш (Джаханбахш 77) – Тареми, Азмун (Ансарифард 68)
Вашему вниманию самые яркие фото с матча Уэльс – Иран (0:2):
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