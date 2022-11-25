Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Лукаку вернулся в общую группу сборной Бельгии
Чемпионат мира
25 ноября 2022, 14:54 |
198
0

ФОТО. Лукаку вернулся в общую группу сборной Бельгии

Звездный форвард восстанавливается после травмы

25 ноября 2022, 14:54 |
198
0
ФОТО. Лукаку вернулся в общую группу сборной Бельгии
Getty Images/Global Images Ukraine. Ромелу Лукаку

Сегодня, 25 ноября лидер атак сборной Бельгии Ромелу Лукаку вернулся в общую группу команды. Об этом сообщил официальный аккаунт сборной Бельгии в Твиттере.

Напомним, травму бедра Лукаку получил еще в конце октября в составе миланского «Интера». Ранее сообщалось о том, что 29-летний форвард пропустит первые два матча Бельгии на чемпионате мира.

Бельгийцы начали чемпионат мира минимальной победой 1:0 над Канадой. Во втором туре команда Роберто Мартинеса в воскресенье, 27 ноября, сыграет с Марокко.

По теме:
ФОТО. Как Уэльс провалился в матче с Ираном
ФОТО. Бенефис Ришарлисона, слезы Неймара. Как Бразилия обыграла Сербию
ФОТО. Марта Костюк в черном платье очаровала Дубай
Ромелу Лукаку сборная Бельгии по футболу фото травма
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Йовичевич оценил Шахтер: команде - 10 баллов, себе - 7-8
Футбол | 25 ноября 2022, 14:29 1
Йовичевич оценил Шахтер: команде - 10 баллов, себе - 7-8
Йовичевич оценил Шахтер: команде - 10 баллов, себе - 7-8

Тренер доволен прогрессом команды

ФОТО. Неймар получил серьезную травму в матче с Сербией
Футбол | 25 ноября 2022, 00:06 2
ФОТО. Неймар получил серьезную травму в матче с Сербией
ФОТО. Неймар получил серьезную травму в матче с Сербией

Повреждение лидера сборной Бразилии выглядит не очень приятно

Португалия – Гана – 3:2. Видео голов и обзор матча
Футбол | 24.11.2022, 19:55
Португалия – Гана – 3:2. Видео голов и обзор матча
Португалия – Гана – 3:2. Видео голов и обзор матча
Сивасспор проведет с Динамо переговоры об аренде Беседина
Футбол | 25.11.2022, 11:55
Сивасспор проведет с Динамо переговоры об аренде Беседина
Сивасспор проведет с Динамо переговоры об аренде Беседина
Эмоциональный вихрь. Португалия едва удержала победу над Ганой
Футбол | 24.11.2022, 20:00
Эмоциональный вихрь. Португалия едва удержала победу над Ганой
Эмоциональный вихрь. Португалия едва удержала победу над Ганой
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Марта Костюк в черном платье очаровала Дубай
ФОТО. Марта Костюк в черном платье очаровала Дубай
25.11.2022, 07:41
Теннис
НОЙЕР: «Они могут забрать повязку, но никогда не заставят нас замолчать»
НОЙЕР: «Они могут забрать повязку, но никогда не заставят нас замолчать»
24.11.2022, 07:51 5
Футбол
Спас пенальти Мудрика. Шахтер с трудом обыграл Ворсклу
Спас пенальти Мудрика. Шахтер с трудом обыграл Ворсклу
23.11.2022, 17:53 47
Футбол
Безвольные немцы. Германия сенсационно проиграла Японии, ведя в счете
Безвольные немцы. Германия сенсационно проиграла Японии, ведя в счете
23.11.2022, 16:59 14
Футбол
Украина проиграла Узбекистану в 1/4 финала командного ЧМ по шахматам
Украина проиграла Узбекистану в 1/4 финала командного ЧМ по шахматам
24.11.2022, 00:27
Другие виды
ВИДЕО. С крымскотатарским флагом. Усик спел песню об освобождении Крыма
ВИДЕО. С крымскотатарским флагом. Усик спел песню об освобождении Крыма
24.11.2022, 16:50 2
Бокс
Тайсон ФЬЮРИ: «Я побью Усика, а мне скажут - он слишком маленький, нельзя»
Тайсон ФЬЮРИ: «Я побью Усика, а мне скажут - он слишком маленький, нельзя»
23.11.2022, 17:13 12
Бокс
Германия – Япония – 1:2. Еще одна сенсация. Видео голов и обзор матча
Германия – Япония – 1:2. Еще одна сенсация. Видео голов и обзор матча
23.11.2022, 17:15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности