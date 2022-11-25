ФОТО. Лукаку вернулся в общую группу сборной Бельгии
Звездный форвард восстанавливается после травмы
Сегодня, 25 ноября лидер атак сборной Бельгии Ромелу Лукаку вернулся в общую группу команды. Об этом сообщил официальный аккаунт сборной Бельгии в Твиттере.
Напомним, травму бедра Лукаку получил еще в конце октября в составе миланского «Интера». Ранее сообщалось о том, что 29-летний форвард пропустит первые два матча Бельгии на чемпионате мира.
Бельгийцы начали чемпионат мира минимальной победой 1:0 над Канадой. Во втором туре команда Роберто Мартинеса в воскресенье, 27 ноября, сыграет с Марокко.
Back with the squad. 💪 #DEVILTIME pic.twitter.com/GMa1lKX57z— Belgian Red Devils (@BelRedDevils) November 25, 2022
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