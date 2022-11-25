Луи ВАН ГАЛ: «Депай максимум сможет сыграть 45 минут против Эквадора»

Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал заявил, что нападающий команды Мемфис Депай, получивший травму перед чемпионатом мира, пока не готов отбегать полный матч.

«Депай максимум сможет сыграть 45 минут против Эквадора, он пока не готов отыграть весь матч», - сказал ван Гал.

Матч Нидерланды – Эквадор состоится сегодня, 26 ноября. Начало в 18:00 по Киеву. В первом туре Депай после выхода на замену отыграл полчаса в поединке против Сенегала (2:0).