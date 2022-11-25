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Чемпионат мира
25 ноября 2022, 13:24 | Обновлено 25 ноября 2022, 13:44
146
0

Луи ВАН ГАЛ: «Депай максимум сможет сыграть 45 минут против Эквадора»

Наставник сборной Нидерландов – о состоянии одного из лидеров команды

25 ноября 2022, 13:24 | Обновлено 25 ноября 2022, 13:44
146
0
Луи ВАН ГАЛ: «Депай максимум сможет сыграть 45 минут против Эквадора»
Getty Images/Global Images Ukraine. Мемфис Депай

Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал заявил, что нападающий команды Мемфис Депай, получивший травму перед чемпионатом мира, пока не готов отбегать полный матч.

«Депай максимум сможет сыграть 45 минут против Эквадора, он пока не готов отыграть весь матч», - сказал ван Гал.

Матч Нидерланды – Эквадор состоится сегодня, 26 ноября. Начало в 18:00 по Киеву. В первом туре Депай после выхода на замену отыграл полчаса в поединке против Сенегала (2:0).

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Луи ван Гал Мемфис Депай ЧМ-2022 по футболу Нидерланды - Эквадор сборная Эквадора по футболу сборная Нидерландов по футболу
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Источник ФИФА
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