Овчаренко вторую неделю подряд пробился в полуфинал турнира в Греции

Украинский теннисист Александр Овчаренко добыл еще одну победу на втором 25-тысячнике ITF в Греции.

В 1/4 финала основы четвертый сеяный украинец в трех сетах обыграл Симона Антони Иванова из Болгарии.

Ираклион. 1/4 финала

Александр Овчаренко (Украина) – Симон Антони Иванов (Болгария) – 6:1, 6:2

В 1/2 финала Александр сыграет против Теренса Атмана из Франции или Меттью Деллаведова из Австралии.

На предыдущем турнире в Ираклионе Овчаренко дошел до финала, но проиграл.