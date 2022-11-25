ITF25 ноября 2022, 13:04 |
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Овчаренко вторую неделю подряд пробился в полуфинал турнира в Греции
Александр легко переиграл соперника из Болгарии
25 ноября 2022, 13:04 |
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Украинский теннисист Александр Овчаренко добыл еще одну победу на втором 25-тысячнике ITF в Греции.
В 1/4 финала основы четвертый сеяный украинец в трех сетах обыграл Симона Антони Иванова из Болгарии.
Ираклион. 1/4 финала
Александр Овчаренко (Украина) – Симон Антони Иванов (Болгария) – 6:1, 6:2
В 1/2 финала Александр сыграет против Теренса Атмана из Франции или Меттью Деллаведова из Австралии.
На предыдущем турнире в Ираклионе Овчаренко дошел до финала, но проиграл.
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