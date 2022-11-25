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  4. Овчаренко вторую неделю подряд пробился в полуфинал турнира в Греции
ITF
25 ноября 2022, 13:04 |
77
0

Овчаренко вторую неделю подряд пробился в полуфинал турнира в Греции

Александр легко переиграл соперника из Болгарии

25 ноября 2022, 13:04 |
77
0
Овчаренко вторую неделю подряд пробился в полуфинал турнира в Греции
ITF. Александр Овчаренко

Украинский теннисист Александр Овчаренко добыл еще одну победу на втором 25-тысячнике ITF в Греции.

В 1/4 финала основы четвертый сеяный украинец в трех сетах обыграл Симона Антони Иванова из Болгарии.

Ираклион. 1/4 финала
Александр Овчаренко (Украина) – Симон Антони Иванов (Болгария) – 6:1, 6:2

В 1/2 финала Александр сыграет против Теренса Атмана из Франции или Меттью Деллаведова из Австралии.

На предыдущем турнире в Ираклионе Овчаренко дошел до финала, но проиграл.

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Александр Овчаренко ITF Ираклион Симон Антони Иванов
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Источник Sport.ua
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