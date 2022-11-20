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  4. Овчаренко не смог выиграть четвертый титул ITF в сезоне
ITF
20 ноября 2022, 12:20 |
114
0

Овчаренко не смог выиграть четвертый титул ITF в сезоне

Александр уступил в финале турнира в Греции перспективному чеху

20 ноября 2022, 12:20 |
114
0
Овчаренко не смог выиграть четвертый титул ITF в сезоне
Instagram. Александр Овчаренко

Украинский теннисист Александр Овчаренко (№427 АТР) остановился за шаг до победы на хардовом 25-тысячнике ITF в Греции.

В матче за титул восьмой сеяный украинец уступил 17-летнему чешскому теннисисту Якубу Меншику (№566 АТР).

Ираклион. Финал
Александр Овчаренко (Украина) – Якуб Меншик (Чехия) – 4:6, 6:7(4)

Отметим, что Меншик в текущем сезоне играл в финале юниорского Australian Open.

Овчаренко пятый раз в сезоне играл в финале турнира ITF в одиночном разряде. Ранее украинец добыл три титула, но все они были выиграны на грунтовых покрытиях.

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Александр Овчаренко Якуб Меншик ITF Ираклион
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Источник Sport.ua
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