Овчаренко не смог выиграть четвертый титул ITF в сезоне
Александр уступил в финале турнира в Греции перспективному чеху
Украинский теннисист Александр Овчаренко (№427 АТР) остановился за шаг до победы на хардовом 25-тысячнике ITF в Греции.
В матче за титул восьмой сеяный украинец уступил 17-летнему чешскому теннисисту Якубу Меншику (№566 АТР).
Ираклион. Финал
Александр Овчаренко (Украина) – Якуб Меншик (Чехия) – 4:6, 6:7(4)
Отметим, что Меншик в текущем сезоне играл в финале юниорского Australian Open.
Овчаренко пятый раз в сезоне играл в финале турнира ITF в одиночном разряде. Ранее украинец добыл три титула, но все они были выиграны на грунтовых покрытиях.
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