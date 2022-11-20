Овчаренко не смог выиграть четвертый титул ITF в сезоне

Украинский теннисист Александр Овчаренко (№427 АТР) остановился за шаг до победы на хардовом 25-тысячнике ITF в Греции.

В матче за титул восьмой сеяный украинец уступил 17-летнему чешскому теннисисту Якубу Меншику (№566 АТР).

Ираклион. Финал

Александр Овчаренко (Украина) – Якуб Меншик (Чехия) – 4:6, 6:7(4)

Отметим, что Меншик в текущем сезоне играл в финале юниорского Australian Open.

Овчаренко пятый раз в сезоне играл в финале турнира ITF в одиночном разряде. Ранее украинец добыл три титула, но все они были выиграны на грунтовых покрытиях.